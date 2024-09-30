«Вам не вдасться»: «батько» PlayStation розповів, як у Sony не вірили в успіх консолі та пророкували її крах

Кен Кутарагі, якого називають «батьком PlayStation», поділився спогадами про те, як на початку 90-х років у Sony скептично ставилися до ідеї створення ігрової консолі. Він розповів про це під час виступу на Tokyo Games Show.

За словами Кутарагі, команда PlayStation зіткнулася зі значним опором як всередині компанії, так і з боку потенційних партнерів.

«Ми відвідали десятки, якщо не сотні компаній, зустрічалися з багатьма розробниками ігор. Це були незабутні моменти. Але вони не виявляли зацікавленості. Нам просто казали: “Не робіть цього. Жодна компанія не досягла успіху в цій сфері. Ви зазнаєте краху”», — згадує Кутарагі.

Скептицизм щодо проєкту PlayStation був зрозумілим. На той час ринок ігрових консолей контролювали Nintendo та Sega. Хоча PlayStation мала потужніше обладнання порівняно з Genesis, SNES чи периферійним пристроєм 32X, Sega готувалася випустити свою нову консоль Saturn майже одночасно з PlayStation.

Початок розробки PlayStation припав на період після невдалої спроби Sony співпрацювати з Nintendo над створенням CD-приводу для SNES. Після розриву цього партнерства Кутарагі та його команда вирішили розробити власну ігрову систему.

Попри всі перешкоди, PlayStation вийшла на ринок у 1994 році й докорінно змінила ігрову індустрію. Sony вдалося стати однією з провідних компаній у галузі відеоігор, зберігаючи цей статус упродовж чотирьох поколінь консолей.

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Схожу ситуацію пережила компанія Microsoft у 2001 році, коли виходила на ринок зі своєю першою консоллю Xbox. Вона мала конкурувати з уже відомими Sega Dreamcast та PlayStation 2. Згодом Sega припинила виробництво консолей, залишивши на ринку трьох основних гравців: Sony, Nintendo та Microsoft.

Джерело: VGS, Gamespot