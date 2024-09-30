Новини Пристрої 30.09.2024 о 17:49 comment views icon

«Вам не вдасться»: «батько» PlayStation розповів, як у Sony не вірили в успіх консолі та пророкували її крах

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Ігор Панченко

Автор новин

«Вам не вдасться»: «батько» PlayStation розповів, як у Sony не вірили в успіх консолі та пророкували її крах

Кен Кутарагі, якого називають «батьком PlayStation», поділився спогадами про те, як на початку 90-х років у Sony скептично ставилися до ідеї створення ігрової консолі. Він розповів про це під час виступу на Tokyo Games Show.

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За словами Кутарагі, команда PlayStation зіткнулася зі значним опором як всередині компанії, так і з боку потенційних партнерів.

«Ми відвідали десятки, якщо не сотні компаній, зустрічалися з багатьма розробниками ігор. Це були незабутні моменти. Але вони не виявляли зацікавленості. Нам просто казали: “Не робіть цього. Жодна компанія не досягла успіху в цій сфері. Ви зазнаєте краху”», — згадує Кутарагі.

Скептицизм щодо проєкту PlayStation був зрозумілим. На той час ринок ігрових консолей контролювали Nintendo та Sega. Хоча PlayStation мала потужніше обладнання порівняно з Genesis, SNES чи периферійним пристроєм 32X, Sega готувалася випустити свою нову консоль Saturn майже одночасно з PlayStation.

Початок розробки PlayStation припав на період після невдалої спроби Sony співпрацювати з Nintendo над створенням CD-приводу для SNES. Після розриву цього партнерства Кутарагі та його команда вирішили розробити власну ігрову систему.

Попри всі перешкоди, PlayStation вийшла на ринок у 1994 році й докорінно змінила ігрову індустрію. Sony вдалося стати однією з провідних компаній у галузі відеоігор, зберігаючи цей статус упродовж чотирьох поколінь консолей.

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Схожу ситуацію пережила компанія Microsoft у 2001 році, коли виходила на ринок зі своєю першою консоллю Xbox. Вона мала конкурувати з уже відомими Sega Dreamcast та PlayStation 2. Згодом Sega припинила виробництво консолей, залишивши на ринку трьох основних гравців: Sony, Nintendo та Microsoft.

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Джерело: VGS, Gamespot

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