Вартість серіалу «Чужий: Земля» перевищила $250 млн, а творці націлені на масштаби «Гри престолів»

Новий кадр серіалу «Чужий: Земля»

Серіал «Чужий: Земля» від FX, який вперше в історії науково-фантастичної франшизи перенесе ксеноморфів у наш світ, націлений стати наступною телевізійною сенсацією — на кшталт «Гри престолів» чи «Останніх з нас», зі слів його творців.

Іншими словами, серіал має стати захопливою драмою, яка приверне та збереже глядачів мережею взаємопов’язаних персонажів та історій, зосереджених навколо основного акторського складу.

«Перший сезон — це доказ концепції», — каже шоуранер Ноа Гоулі. «І якщо це спрацює комерційно, то другий сезон — це створення моделі, на основі якої ми можемо уявити створення 3, 4, 5 сезонів… “Чужий: Земля” задуманий як повторюваний серіал. Я не знаю, скільки буде сезонів. Вважаю, що саме кінцівки надають історії сенсу, тому я маю уявлення про те, куди йду».

Гоулі називає франшизу «Чужий» однією з «трьох основних гілок наукової фантастики» поряд із «Зоряним шляхом» та «Зоряними війнами», але зазначає про відсутність прямого зв’язку між багатьма історіями, розказаними в семи фільмах та двох кросоверах з Хижаком, не кажучи вже про незліченну кількість коміксів, ігор та інших медіа.

«У семи фільмах напрочуд мало міфології. Було чудово не вбудовувати міфологію в те, що вже існує, а просто починати все спочатку», — пояснює Гоулі. «”Чужий: Земля” — це справді дивовижний новий світ», — додає президент FX Entertainment Джина Бейліан, зазначаючи, що серіал відмовляється від сюжетних елементів, представлених у приквелах Рідлі Скотта, та існує паралельно з кінофраншизою. «Не все має складатися так, як ви очікуєте від Marvel. Фанати не очікують такого в цьому всесвіті. Тут немає такого ж тиску».

Очевидно FX підтримує амбіції творців, оскільки готовий інвестувати в проєкт великі гроші. За даними Variety, вартість «Чужий: Земля» вже перевищила бюджет іншого хіта FX — хітової історичної драми «Сьогун», що обійшлась у $250 млн.

«Порівняно з масштабом “Сьогуна” — це більше», — загадково підсумовує Бейліан.

Події серіалу «Чужий: Земля» розгортаються у 2120 році (за два роки до подій «Чужого» Рідлі Скотта), де в центрі сюжету перебуває синтетик зі свідомістю дитини Венді (Сінді Чандлер), яка разом з командою вирушає досліджувати космічний корабель, що здійснив аварійну посадку на Землю. Очевидно, там на дослідників чекають сюрпризи, і це не лише всім відомий ксеноморф, а загалом 5 іншопланетних і дуже жахливих форм життя.

На цьому етапі хронології «Чужого» Землею керують п’ять корпорацій: Вейланд-Ютані (корпорація-антагоніст франшизи «Чужий»), Продіджи, Лінч, Динамік і Трешолд. Кіборги та синтетики співіснують з людьми, але бос Продіджи винаходить гібриди (гуманоїдних роботів із людською свідомістю), і саме Венді — перший прототип.

Дитячий розум в дорослому тілі є потужним символом і Гоулі для його створення частково надихався спостереженнями за власними дітьми — моментами як інфантильності, так і несподіваної зрілості. Однак цей образ також балансує на межі з огляду на неоднозначні етичні питання (у сцені з пілотного епізоду Венді бере свої нові груди в долоні й каже: “Це дивно!”).

«У FX були, скажемо так, застереження щодо цієї ідеї» — розповідає Гоулі, зазначаючи, що підбір акторів і подальша робота в тому, аби персонажі виглядали переконливо є «тим, чим він, певно, пишається найбільше».

Окрім Чандлер до акторського складу увійшли Тімоті Оліфант (наставник і тренер Венді Кірш), Алекс Лоутер (солдат Сі-Джей), Ессі Девіс (Дейм Сильвія), Семюел Бленкін (Бой Кавальє) та ін. Перші два епізоди серіалу «Чужий: Земля» дебютують 12 серпня на Hulu, FX та Disney+, решта з загалом восьми виходитимуть щовівторка.

Нагадаємо, що наразі в межах франшизи Alien, яка стартувала зі стрічки «Чужий» 1979 року від режисера Рідлі Скота, вийшло загалом дев’ять фільмів (з урахування кросоверів). Останній, «Чужий: Ромул» Феде Альвареса заробив касу, яка забезпечила йому друге місце в рейтингу найбільших заробітків серії.

Джерело: Variety