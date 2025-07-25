Новини Кіно 25.07.2025 comment views icon

Вартість серіалу «Чужий: Земля» перевищила $250 млн, а творці націлені на масштаби «Гри престолів»

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Вартість серіалу «Чужий: Земля» перевищила $250 млн, а творці націлені на масштаби «Гри престолів»
Новий кадр серіалу «Чужий: Земля»

Серіал «Чужий: Земля» від FX, який вперше в історії науково-фантастичної франшизи перенесе ксеноморфів у наш світ, націлений стати наступною телевізійною сенсацією — на кшталт «Гри престолів» чи «Останніх з нас», зі слів його творців.

Іншими словами, серіал має стати захопливою драмою, яка приверне та збереже глядачів мережею взаємопов’язаних персонажів та історій, зосереджених навколо основного акторського складу.

«Перший сезон це доказ концепції», каже шоуранер Ноа Гоулі. «І якщо це спрацює комерційно, то другий сезон це створення моделі, на основі якої ми можемо уявити створення 3, 4, 5 сезонів… “Чужий: Земля” задуманий як повторюваний серіал. Я не знаю, скільки буде сезонів. Вважаю, що саме кінцівки надають історії сенсу, тому я маю уявлення про те, куди йду».

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Гоулі називає франшизу «Чужий» однією з «трьох основних гілок наукової фантастики» поряд із «Зоряним шляхом» та «Зоряними війнами», але зазначає про відсутність прямого зв’язку між багатьма історіями, розказаними в семи фільмах та двох кросоверах з Хижаком, не кажучи вже про незліченну кількість коміксів, ігор та інших медіа.

«У семи фільмах напрочуд мало міфології. Було чудово не вбудовувати міфологію в те, що вже існує, а просто починати все спочатку», — пояснює Гоулі.

«”Чужий: Земля” — це справді дивовижний новий світ», — додає президент FX Entertainment Джина Бейліан, зазначаючи, що серіал відмовляється від сюжетних елементів, представлених у приквелах Рідлі Скотта, та існує паралельно з кінофраншизою. «Не все має складатися так, як ви очікуєте від Marvel. Фанати не очікують такого в цьому всесвіті. Тут немає такого ж тиску».

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Очевидно FX підтримує амбіції творців, оскільки готовий інвестувати в проєкт великі гроші. За даними Variety, вартість «Чужий: Земля» вже перевищила бюджет іншого хіта FX — хітової історичної драми «Сьогун», що обійшлась у $250 млн.

«Порівняно з масштабом “Сьогуна” — це більше», — загадково підсумовує Бейліан.

Події серіалу «Чужий: Земля» розгортаються у 2120 році (за два роки до подій «Чужого» Рідлі Скотта), де в центрі сюжету перебуває синтетик зі свідомістю дитини Венді (Сінді Чандлер), яка разом з командою вирушає досліджувати космічний корабель, що здійснив аварійну посадку на Землю. Очевидно, там на дослідників чекають сюрпризи, і це не лише всім відомий ксеноморф, а загалом 5 іншопланетних і дуже жахливих форм життя.

Новий кадр серіалу «Чужий: Земля»
Новий кадр серіалу «Чужий: Земля»

На цьому етапі хронології «Чужого» Землею керують п’ять корпорацій: Вейланд-Ютані (корпорація-антагоніст франшизи «Чужий»), Продіджи, Лінч, Динамік і Трешолд. Кіборги та синтетики співіснують з людьми, але бос Продіджи винаходить гібриди (гуманоїдних роботів із людською свідомістю), і саме Венді — перший прототип.

Дитячий розум в дорослому тілі є потужним символом і Гоулі для його створення частково надихався спостереженнями за власними дітьми — моментами як інфантильності, так і несподіваної зрілості. Однак цей образ також балансує на межі з огляду на неоднозначні етичні питання (у сцені з пілотного епізоду Венді бере свої нові груди в долоні й каже: “Це дивно!”).

«У FX були, скажемо так, застереження щодо цієї ідеї» — розповідає Гоулі, зазначаючи, що підбір акторів і подальша робота в тому, аби персонажі виглядали переконливо є «тим, чим він, певно, пишається найбільше».

Серіал «Чужий: Земля» розкриє давню загадку Ностромо з оригіналу Рідлі Скотта — всього одним дзвінком
Сідні Чандлер у ролі Венді в серіалі «Чужий: Земля» / FX

Окрім Чандлер до акторського складу увійшли Тімоті Оліфант (наставник і тренер Венді Кірш), Алекс Лоутер (солдат Сі-Джей), Ессі Девіс (Дейм Сильвія), Семюел Бленкін (Бой Кавальє) та ін. Перші два епізоди серіалу «Чужий: Земля» дебютують 12 серпня на Hulu, FX та Disney+, решта з загалом восьми виходитимуть щовівторка.

Нагадаємо, що наразі в межах франшизи Alien, яка стартувала зі стрічки «Чужий» 1979 року від режисера Рідлі Скота, вийшло загалом дев’ять фільмів (з урахування кросоверів). Останній, «Чужий: Ромул» Феде Альвареса заробив касу, яка забезпечила йому друге місце в рейтингу найбільших заробітків серії.

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Джерело: Variety

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