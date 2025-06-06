Перший трейлер серіалу «Чужий: Земля» показав п’ять видів прибульців із натяком на Хижака

FX

FX випустив повноцінний трейлер «Чужий: Земля» — першого серіалу у всесвіті Alien від творця «Фарго» Ноа Гоулі за продюсуванням Рідлі Скотта.

Події серіалу розгортаються у 2120 році (лише за два роки до подій оригінального «Чужого») і оповідають про екіпаж дослідницького космічного корабля USCSS Maginot, який зазнає технічних проблем і здійснює аварійну посадку на Землі. Дівчина Венді (Сідні Чандлер) та група тактичних солдатів роблять «доленосне відкриття, яке ставить їх віч-на-віч із найбільшою загрозою планети» — добре знайомим поціновувачам франшизи ксеноморфом і низкою інших інопланетних монстрів.

«Цей корабель зібрав п’ять різних форм життя з найтемніших куточків всесвіту».

На цьому етапі хронології «Чужого» Землею керують п’ять корпорацій: Вейланд-Ютані (корпорація-антагоніст франшизи «Чужий»), Продіджи, Лінч, Динамік і Трешолд. Кіборги та синтетики співіснують з людьми, але бос Продіджи винаходить гібриди (гуманоїдних роботів із людською свідомістю), і Венді — перший прототип (хвора дитина, людську свідомість якої перенесли у синтетичне тіло дорослої людини).

То хто ж ті монстри, які з’являться у серіалі? Один з них, очевидно, лицехап, інші нагадують велетенських медузоподібних істот та щось незрозуміле з оком, тоді як окремий скидається на Хижака своїм культовим «клацанням»; крім того, один із персонажів наче підтверджує це словами: «Інвазивний вид… хижий» (слід зазначити, що Чужий та Хижак вкотре перетнуться у майбутньому фільмі «Хижак: Пустки»). Фани вже будують теорії, припускаючи, що лицехап спарувався з іншими видами для створення дивних та огидних істот; хоча дехто каже, що один із п’яти прибульців може бути його попередником і нам готують певну історію походження.

Окрім Чандлер серед акторського складу з’являються Тімоті Оліфант (наставник і тренер Венді Кірш), Алекс Лоутер (солдат Сі-Джей), Ессі Девіс (Дейм Сильвія), Семюел Бленкін (Бой Кавальє) та ін. Перші два епізоди серіалу «Чужий: Земля» дебютують 12 серпня на Hulu, FX та Disney+, решта з загалом восьми епізодів виходитимуть щовівторка.

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Наразі в межах франшизи Alien, яка стартувала зі стрічки «Чужий» 1979 року Рідлі Скота (який, до речі, днями заявив, що покінчив із франшизою), вийшло загалом дев’ять фільмів з урахування кросоверів. Останній, «Чужий: Ромул» Феде Альвареса, дебютував торік і заробив касу, яка забезпечила йому друге місце в рейтингу найбільших заробітків серії — сиквел вже у роботі, а зйомки стартують восени.