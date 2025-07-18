Фінальний трейлер «Чужий: Земля» розкриває передісторію екіпажу USCSS Maginot та «моторошні» експерименти в космосі

Кадр з серіалу «Чужий: Земля»

Ще один трейлер серіалу «Чужий: Земля» від FX здійснив «аварійну посадку» в інтернеті.

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Нове відео під назвою Greener World розпочинається з синтетика Венді (Сідні Чандлер), яка сумнівається в тому, чи вона людина, в момент, коли її разом з командою відправляють досліджувати космічний транспортний засіб, що зазнав аварії на Землі. Далі нам показують розслідування того, чим насправді займався екіпаж USCSS Maginot. Є тут кадри з закривавленою козою в лабораторії, втечею людей від інопланетних монстрів, і маленьким ксеноморфом, який ховається в чомусь, схожому на печеру.

Власне, на відміну від попередніх тизерів нам тут показують не стражденну, а зелену і здорову Землю. Що, схоже, триватиме недовго. Раніше творці серіалу повідомили, що ксеноморфи та інші монстри були створені на 100% практичними ефектами, без використання CGI — як і в оригінальному фільмі Рідлі Скотта.

Події серіалу «Чужий: Земля» розгортаються за два роки до того, як Ріплі вперше зустріла ксеноморфа в оригінальному фільмі 1979 року. Сюжет оповідає про групу тактичних солдатів, яким доручено обшукати дослідницький корабель USCSS Maginot після його аварійної посадки на Землю. Однак вони не знали, що корабель використовувався для дослідження інопланетних форм життя, що поставило землян віч-на-віч із найбільшою загрозою для планети.

На цьому етапі хронології «Чужого» Землею керують п’ять корпорацій: Вейланд-Ютані (корпорація-антагоніст франшизи «Чужий»), Продіджи, Лінч, Динамік і Трешолд. Кіборги та синтетики співіснують з людьми, але бос Продіджи винаходить гібриди (гуманоїдних роботів із людською свідомістю) і Венді — це перший прототип (синтетик із свідомістю дитини).

Серед решти акторського складу: Тімоті Оліфант (наставник і тренер Венді Кірш), Алекс Лоутер (солдат Сі-Джей), Ессі Девіс (Дейм Сильвія), Семюел Бленкін (Бой Кавальє) та ін. Шоуранером виступив Ноа Хоулі («Фарго»). Перші два епізоди серіалу «Чужий: Земля» дебютують 12 серпня на Hulu, FX та Disney+, решта з загалом восьми епізодів виходитимуть щовівторка.

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Наразі в межах франшизи Alien, яка стартувала зі стрічки «Чужий» 1979 року Рідлі Скота (який, до речі, заявив, що покінчив із франшизою), вийшло загалом дев’ять фільмів з урахування кросоверів. Останній, «Чужий: Ромул» Феде Альвареса, дебютував торік і заробив касу, яка забезпечила йому друге місце в рейтингу найбільших заробітків серії — сиквел вже у роботі, а зйомки стартують восени.