Ваш останній шанс доєднатися до майстер-класу “Як маркетологу web3-проєкту зібрати потужну спільноту?”

20 вересня відбудеться безплатний вебінар зі співзасновниками та топами ITC та Creators Agency. Віра Ворон та Дмитро Волошин розкажуть про силу ком’юніті в Web3, секрети ефективного використання маркетингових інструментів в крипті та як зростити ком’юніті проєкту від 0 до 50 000 за місяць.

Ця подія буде надзвичайно корисною для всіх, хто розвивається у крипто-просторі та Web3.

У цьому тексті розповідаємо, що саме буде на вебінарі.

Які теми розглянуть спікери

Ріст ком’юніті від 0 до 50,000 за місяць – крок за кроком.

Найефективніші маркетингові інструменти для крипти.

Колаборації з іншими проєктами для будування сильного ком’юніті.

Вибір якісних інфлюенсерів і оптимізація бюджету на них вдесятеро.

Вебінар стартує 20 вересня о 17:00, і триватиме 1,5 години.

Попередня реєстрація – обов’язкова.

Участь безплатна.

Подія буде корисною для:

Власникам та керівникам Web3 проєктів

CMO крипто-компаній

Комʼюніті-менеджерам, SMM-спеціалістам

Усім, хто розвивається у крипто-просторі та планує свій власний карʼєрний ріст

Про наших спікерів

Віра Ворон – СЕО Creators Agency та Co-founder Creators Media Group. Серійний підприємець із понад 15-річним досвідом роботи в цифровому маркетингу.

Віра створила з нуля три digital- та один web3 бізнес. Наразі загальна аудиторія її проектів, технічних та web3 спільнот становить біля 4,5 млн користувачів щомісяця.

Дмитро Волошин – CMO Creators Agency. Серійний підприємець та стартапер, створив 4 компанії та зробив успішний екзіт.

Маркетолог за покликанням та освітою. Більше 10-ти років у сфері. В рамках рекламних агенцій Ghost Marketing, Creators Agency та Real Talk працював з понад 400 клієнтами.

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Про Creators Agency

Агенція продуктового маркетингу для web3 та IT проєктів від засновників Creators Media Group, які створили MC.today та Highload.

15+ років досвіду у діджитал та стратегічному маркетингу

1500+ виконаних проєктів для 500+ клієнтів

35 спеціалістів у команді

Creators Agency працює як маркетингова команда під ключ. Запуск продукту з нуля чи підсилення одного з напрямів діяльності проєкту це і є наша спеціалізація.

Партнером нашого заходу є компанія Web3Go, яка спеціалізується на бізнес-консалтингу, щотижневих івентах у Лісабоні та міжнародному нетворкінгу.

Вебінар пройде у Zoom-форматі. У вас буде можливість особисто задати питання спікерам – долучайтеся.

Будемо надзвичайно раді бачити вас !