Новини Пристрої 28.07.2025 comment views icon

Версія BIOS (RTX 5090 ROG Astral XOC) дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту

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Олексій Єрін

Автор новин

Версія BIOS (RTX 5090 ROG Astral XOC) дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Gigabyte RTX 5090 AORUS Master / YouTube

Непідготовлена до експериментів Gigabyte GeForce RTX 5090 AORUS Master змогла працювати з розширеним до 1600 Вт лімітом енергоспоживання. Усе завдяки екстремальній версії BIOS.


На такий ризик пішов відомий YouTube-канал JayzTwoCents. До їхніх рук потрапила модифікована XOC (Extreme OverClocking) BIOS від відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5090 ROG Astral, яку команда і прошила у карту від Gigabyte. Важливо уточнити, що зазначена версія BIOS відрізняється від такої для NVIDIA RTX 5090D (з лімітом у 2000 Вт). ROG Astral XOC BIOS створено для повноцінних карт NVIDIA RTX 5090 і вона дозволяє карті споживати не більше 1600 Вт.

Сам процес заміни BIOS виявився нескладним й пройшов із мінімальними ризиками зіпсувати карту на програмному рівні — завдяки підтримці технології Dual BIOS у Gigabyte RTX 5090 AORUS Master. Втім, ризик пошкодження на апаратному рівні був доволі високим, бо модифікована BIOS ніяк не враховує максимально можливе навантаження на роз’єми живлення відеокарти.

Версія BIOS (RTX 5090 ROG Astral XOC) дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Процес заміни BIOS / YouTube

Після заміни базової BIOS Gigabyte на ROG Astral XOC, відеокарта запустилася з одним неробочим вентилятором. Причиною стало те, що контролер карти ASUS розрахований на роботу з 4 вентиляторами, тоді як у Gigabyte їх лише 3.

Версія BIOS (RTX 5090 ROG Astral XOC) дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Робота вентиляторів Gigabyte RTX 5090 AORUS Master під час експерименту / YouTube

Після прошивки автор відео суттєво підвищив частоту GPU та VRAM, а ліміт споживання встановив на 900 Вт. У такому режимі карта забезпечила на 10% вищу продуктивність, ніж у стоковому, і на 4% — зі стандартним лімітом споживання (за тих самих частот). Автор відео також зазначив, що просте підвищення ліміту TGP майже не впливало на загальну продуктивність карти.

Версія BIOS (RTX 5090 ROG Astral XOC) дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Результати тестів / YouTube

Як видно з експерименту, виграш продуктивності від заміни BIOS виявився не таким вже й великим. Майже повністю його можна компенсувати звичайним розгоном зі стандартним лімітом споживання.

Джерело: Videocardz

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