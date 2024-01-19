Відео: Senua’s Saga Hellblade II вийде 21 березня, Ninja Theory розповіли про створення гри

На січневій Xbox Developer Direct Ninja Theory показали відео «за лаштунками», де розповіли про створення сиквелу свого хіта Senua’s Saga Hellblade II та назвали дату виходу гри — 21 березня 2024 року. Пограти можна буде на платформах Microsoft — Xbox Series X|S та ПК.

Hellblade II створювали на студії в британському Кембриджі, а пейзажі знімали в Ісландії. За словами розробників, сиквел буде набагато жорстокішим і невблаганним, оскільки вони хочуть, щоб гравці відчули боротьбу Сенуа «на кожному кроці її подорожі». Хоча Ninja Theory ще не уточнили, які саме зміни вони внесли в абсолютно нову бойову систему, це має бути відмінний від першої частини ігровий досвід.

Судячи з трейлерів, наданих Ninja Theory, Hellblade 2 буде ще більш сюжетно орієнтованою, ніж перша частина, цього разу розробники постараються частіше об’єднувати кат-сцени з ігровим процесом для кращого занурення.

Попередні трейлери

Senua’s Saga: Hellblade II – трейлер українською від Sandigo Studio, авторської студії озвучення та дубляжу відеоігор

https://www.youtube.com/watch?v=awgLUdpYwR0