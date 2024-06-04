За п’ять років 50% ПК будуть з ARM-процесорами — кажуть CEO ARM та Qualcomm

Генеральний директор ARM Holdings Рене Хаас очікує, що до 2029 року понад 50% ПК з Windows використовуватимуть процесори на базі ARM замість чипів x86, як повідомляє Reuters. Такої ж оцінки дотримується CEO Qualcomm Кріштіано Амон.

Взагалі процесори ARM іже деякий час працюють ПК. Але поява Qualcomm Snapdragon X Elite та Plus, які здатні конкурувати з панівними x64-x86, може багато змінити. Оптимізму додає потужна співпраця Microsoft з екосистемою ARM останнім часом. Хаас зазначив, що Microsoft дуже віддана Arm з погляду програмного забезпечення.

«Ринкова частка ARM у Windows — я думаю, справді, у наступні п’ять років вона може перевищити 50%», — каже Рене Хаас.

Пол Алкорн з Tom`s Hardware під час Computex 2024 запитав у голови Qualcomm Кріштіано Амона, що він думає про слова Хааса. Амон підтвердив можливість того, що ARM за п’ять років займе 50% ринку Windows-комп’ютерів, і навіть сказав, що деякі OEM-виробники вже планують протягом наступних трьох років до 60% своїх продажів на комп’ютери з Snapdragon.

«Ну, мені це подобається. Ми робимо всю роботу [за них]», — відповів Амон під сміх журналістів. — «Різні OEM-виробники говорять трохи по-різному. Наприклад, мені подобаються деякі речі, які вони сказали під час телефонної розмови про прибутки. Те, як вони думають про це, змінюється. Дехто говорить про 40–60% своїх загальних продажів протягом трьох років. Я також бачив деяких OEM-виробників, які кажуть про 50%, але це приблизно такі можливості, які ми маємо».

Робота Microsoft з ARM розпочалася ще в епоху Windows RT, але ніколи не мала такої інтенсивності та успіху. Завдяки постійному розвитку взаємодія Microsoft з ARM протягом останнього десятиліття зараз компанія готова надати потужну підтримку розробникам та клієнтам.

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Однак 50% і більше — це дуже сміливий прогноз для кількох років. Зазвичай люди консервативні щодо свого комп’ютерного оточення, роки можуть піти на психологічну адаптацію. До того ж існує цикл заміни комп’ютерів та ноутбуків, який у більшості становить 4-5 років. Також є конкуренція з процесорами AMD та Intel, які теж покращують продуктивність і енергоефективність.

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