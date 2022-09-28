Відеокарта Intel Arc A770 надійде у продаж 12 жовтня за ціною $329 — і складе конкуренцію NVIDIA RTX 3060

Генеральний директор Intel Пет Гелсінгер оголосив дату виходу відеокарти Intel Arc A770. Дискретне рішення, яке позиціюється як конкурент дорожчих NVIDIA RTX 3060 та Radeon RX 6650 XT. Гелсінгер заявив, що пікова продуктивність A770 у трасуванні променів на 65% вища, ніж в конкурентів, хоча конкретні карти в цьому випадку не згадувалися.

A770 оснащений повноцінним графічним процесором ACM-G10 з 32 ядрами Xe та обсягом пам’яті 8 або 16 ГБ. Версія Intel Limited Edition поставлятиметься лише з 16 ГБ відеопам’яті. Ціна в $329 може відноситися до моделі з 8 ГБ. Сайт VideoCardz зібрав у таблицю всі відомі характеристики відеокарт Intel:

Також Intel без зайвого розголосу зробила доступною технологію інтелектуального масштабування кадрів XeSS в Shadow of the Tomb Raider у вчорашньому патчі до гри та виклала відповідний SDK на GitHub. Технологія підтримує не тільки адаптери Intel, а й відеокарти NVIDIA та AMD. Цілком можливо, модери зможуть портувати XeSS в інші ігри, поки це не трапилося офіційно.

Графічні адаптери Intel Arc A770 вже надсилаються рецензентам поштою. Це узгоджується з недавніми чутками про те, що розпакування може бути дозволене з 30 вересня, а огляди будуть можливі з 5 жовтня. Досі оглядачі не мали можливість протестувати новинку, а Arc A380, що з’явилася раніше, не викликала захоплення в рецензентів.

Також в Intel підтвердили появу нової інформації про відеокарту A750 цього тижня. Не зовсім зрозуміло, чому карти не були представлені одночасно.