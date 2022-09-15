Digital Foundry протестувала XeSS – технологію Intel для масштабування кадру в іграх

Digital Foundry отримала ексклюзивний доступ до технології масштабування XeSS від Intel та провела деякі тести. Intel XeSS – метод масштабування кадру за допомогою машинного навчання, що є аналогом NVIDIA DLSS 2.0 та AMD FSR 2.0. DF протестувала версію XeSS 1.187 у грі Shadow of the Tomb Raider. Порівняння роботи технології відбувалося на відеокартах Intel Arc A770 та GeForce RTX 3070.

Тестувальники дійшли висновку, що масштабування роздільної здатності XeSS 720p до 1440p додає 2 мс до часу кадру. Результат не ідеальний, але дозволяє досягти значного покращення якості зображення. Під час масштабування від 1080p до 4K в режимі XeSS Performance час кадру збільшився з 8,8 до 12,2 мс (збільшення на 3,4 мс). На GPU GeForce RTX 3070 збільшення часу становило 3,8 мс, що трохи вище, ніж при використанні DLSS 2.0 у тій же грі.

Згідно з Digital Foundry, XeSS матиме режим Ultra-Quality, якого немає у FSR 2.0 або DLSS 2.0. Він використовує більш високу роздільну здатність, ніж режим якості, і може забезпечити зростання продуктивності від 16% до 23% у SoTR при роздільній здатності 4K та 1440p. У режимі “Продуктивність” геймери можуть очікувати від 52% до 88% підвищення частоти кадрів в SoTR і до 177% у тесті 3DMark XeSS з трасуванням променів.

Якість XeSS було всебічно проаналізовано DF у 28-хвилинному огляді. Оскільки ця технологія ще недоступна для геймерів (та інших представників преси), є ймовірність, що її проблеми будуть вирішені до того, як буде доступна XeSS.

Джерело: VideoCardz