Відеокарта RTX 3050 6 ГБ шалено популярна в Китаї — NVIDIA вже підняла рекомендовану ціну

Попри вкрай «обрізану» конфігурацію, нова відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ стала дуже популярною в Китаї. На тлі припинення випуску GTX 1650 та GTX 1050 вона здається непоганим бюджетним варіантом. Партнер NVIDIA у країні AIB розглядає можливість підвищення ціни.

Нещодавно випущена відеокарта NVIDIA RTX 3050 6 ГБ стає популярною серед споживачів бюджетних рішень, які прагнуть замінити або знайти еквівалент картам GTX. Попри гарячу конкуренцію в сегменті до $200 доларів США збоку Intel Arc A580/A750 та AMD RX 6600, відеокарта отримала популярність в Китаї як заміна GTX 1650 та GTX 1050, які дуже поширені у країні. Попит дозволяє партнерам NVIDIA AIB скорегувати ціну та підвищити власну маржу.

На форумах Chinese Board Channels також повідомляється, що NVIDIA повідомила партнерів про підвищення рекомендованої ціни 3050 6 ГБ з $195 до $210. Зростання невелике, але підтверджує популярність. Але підвищення вартості може дати перевагу таким конкурентам, як Intel Arc A580 та Radeon RX 6600 8 ГБ.

Нагадаємо, NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ має графічний процесор GA107-325 з 2304 обчислювальними ядрами, що на 10% менше, ніж у моделі з 8 ГБ пам’яті. Тактова частота процесора становить 1470 МГц, що на 17% нижче, ніж у варіанта на 8 ГБ. На борту встановлено 6 ГБ відеопам’яті, яка працює через 96-бітну шину, порівняно з 8 ГБ 128-біт в оригінальній моделі. Відеокарта приблизно на 20% повільніша за модель з 8 ГБ. Американські роздрібні торговці наразі продають її за початковою ціною $169, але більшість варіантів коштують від $179.

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Джерело: Wccftech

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