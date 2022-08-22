Ціни на відеокарти AMD та NVIDIA основного портфеля 2020 року нарешті досягли рекомендованих значень

Протягом останніх трьох місяців ціни на відеокарти основного портфеля 2020 року швидко знижувалися і вже досягли рекомендованої виробником роздрібної ціни, але тільки з урахуванням усіх пристроїв. На жаль, зниження цін до рекомендованого рівня не стосується кожної моделі відеокарт. Ціни на деякі пристрої все ще значно перевищують рекомендований рівень. Особливо це стосується відеокарт NVIDIA.

Фактичні ціни на відеокарти основного портфеля 2020 року (до нього входять моделі AMD Radeon RX 6800XT і RX 6800, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 і RTX 3080 з 10 ГБ пам’яті) в середньому опустилися до 97% від рекомендованих роздрібних цін виробників. Однак їх ціни все ще вищі, ніж у обох серій компаній. Це наочно демонструє наступний графік.

Відеокарти AMD Radeon RX 6800XT зараз продаються за ціною €759, а RX 6800 – €639. Важливо відзначити, що ці ціни технічно вищі за рекомендовану виробником роздрібну ціну, але тільки через нинішній обмінний курс євро/долар США.

Курс QA вечірній Навчайтесь безоплатно, заробляйте від $700 на старті кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

У випадку NVIDIA ціни на відеокарти основного портфеля 2020 є ще вищими. Модель GeForce RTX 3080 із 10 ГБ пам’яті коштує €675, а GeForce RTX 3070 – €579. Єдина версія, що досягла рекомендованих цін, це модель GeForce RTX 3060 Ti, яка в Європі продається за €474. Знову ж таки, ці ціни включають поточні обмінні курси.

Слід зазначити, що швидкість зниження цін на відеокарти основного портфеля 2020 нижче, ніж для більшості інших пристроїв, особливо для флагманських і бюджетних моделей. Перші незабаром будуть замінені, а молодші моделі втратять свою цінність так само швидко, як будуть оголошені нові архітектури.

Джерело: videocardz