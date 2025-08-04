Відновлення AMD Radeon RX 7800 XT: перепаювання після невдалої спроби невідомого майстра

Рамка GPU AMD Radeon RX 7800 XT трималася "на чесному слові" / Northwest Repairs

Неприємності трапляються не тільки з NVIDIA RTX, але й з відеокартами AMD Radeon. Одну таку неприємність придбали на вторинному ринку.

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Компанія з ремонту “заліза” Northwest Repairs, відома своїми відео в YouTube, буквально реанімувала відеокарту AMD RX 7800 XT, котру, здається, до того вже намагалися відродити менш професійними руками. Карта потрапила до паяльної станції та запрацювала після деяких замін.

Власник придбав цю XFX Speedster 7800 XT Merc 319 на Facebook Marketplace, але вона не подавала ознак “життя” і потрапила до Northwest Repairs. Огляд показав залишки флюсу по всій платі, що свідчить попередню спробу перепаювання (вочевидь, невдалу). Ядро графічного процесора здавалося цілим, але його рамка відірвалася під час дотику. За словами ремонтника, це знизило шанси на успіх до 0,1%, але оскільки сам чип був цілим, зберігалася мінімальна надія.

Правильний спосіб перепаювання — використання паяльної станції, з короткочасним нагріванням та контролем температури. Недбале “запікання” друкованої плати може спричинити теплову деформацію аж до тріщин плати та навіть процесора. Подальші дії показали, що відеокарта не була раніше зіпсованою аж настільки.

Перепаювання минулося доволі “рівно” — як для професіоналів. Нагрівання контролювалося тепловізором, для швидкого усунення будь-яких підозрілих процесів. Чим одразу ж продемонстрував раптові сплески тепла. Щобільше, тест пам’яті показав, що три мікросхеми були несправні. Це могло бути причиною невдачі попередньої спроби — несправні контакти або ж самі блоки пам’яті. Відповідно, відеокарта не завантажувалася.

Ремонтник спочатку перепаяв пам’ять, а потім замінив один з блоків — відеокарта запрацювала. Вона отримала нові термопрокладки, оскільки оригінальний термоінтерфейс “початково був мотлохом”. Тоні з Northwest Repairs додає пікантну деталь про біологічні залишки нелюдського походження на карті.

Чи була покупка “з рук” виправданою? Навряд, оскільки карта могла початково мати пошкодження, несумісні з “життям”, та й ремонт не безплатний. Автор новини колись придбав GTX 960 за пів ціни, про яку було точно відомо, що вона паяна і що вона робоча. Карта не витримувала навіть мінімальних спроб розгону, але пропрацювала два роки, доки не була заміненою.

Джерело: Tom’s Hardware