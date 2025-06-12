Вікіпедія призупинила проєкт резюмування статей ШІ — спільнота редакторів висловила протест

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Вікіпедія призупинила експеримент з резюмування ШІ змісту статей після переважно негативної реакції спільноти редакторів.

Попри так звані війни правок, котрі трапляються у резонансних темах, Вікіпедія фактично стала загальновизнаним джерелом інформації для мільйонів людей. Її значення лише зросло за останні кілька років буму генеративного штучного інтелекту, оскільки це одна з небагатьох інтернет-платформ, яка суттєво не постраждала від потоку сміття та дезінформації, створених ШІ.

«Це завдасть негайної та незворотної шкоди нашим читачам та нашій репутації як цілком надійного та серйозного джерела. Вікіпедія в певному сенсі стала синонімом тверезої нудьги, що чудово. Давайте не будемо ображати інтелект наших читачів та приєднуватися до масової публікації яскравих штучно створених резюме. Саме такими вони і є, хоча тут замість цього використовується слово «згенеровані машиною», — пише один з редакторів.

На сторінці з детальним описом проєкту «Прості резюме статей» йдеться, що він був запропонований після обговорення на конференції Wikimania 2024 року, де «обговорювали способи використання штучного інтелекту/машинного реміксування вже створеного контенту, щоб зробити Вікіпедію доступнішою та легшою для навчання». Деякі доповідачі вважали, що ці резюме можуть покращити отримання інформації з Вікіпедії. Зокрема, ШІ міг би спростити складний жаргон або термінологію у деяких специфічних темах.

Wikimedia оголосила, що 2 червня запустить експеримент зі згенерованими резюме, і одразу ж отримала десятки коментарів редакторів, які вважали це «дуже поганою ідеєю», «найбільш рішучі проти», «Абсолютно ні» тощо.

«За допомогою простих коротких описів статей ви пропонуєте надати одному єдиному редактору з відомою «надійністю» платформу на самому початку будь-якої статті, водночас не надаючи жодного редакційного контролю іншим. Це підкріплює ідею про те, що на Вікіпедію не можна покладатися, руйнуючи десятиліття роботи над політикою. Це підкріплює переконання, що хтось може додавати тенденційний контент без джерел, тому що це його платформа. Не думаю, що я почувався б комфортно, роблячи свій внесок у таку енциклопедію. Жодна інша спільнота не опанувала співпрацю до такої дивовижної міри, і це було б зруйноване», — зазначає ще один редактор.

Через день Wikimedia заявила про призупинення експерименту. Проте фонд все ще зацікавлений у резюме, згенерованих штучним інтелектом.

«Фонд Wikimedia досліджує способи зробити Вікіпедію та інші проєкти доступнішими для читачів у всьому світі. Цей двотижневий експеримент, що передбачав згоду учасників, був зосереджений на тому, щоб зробити складні статті Вікіпедії доступнішими для людей з різним рівнем читання. Для цілей цього експерименту анотації були згенеровані за допомогою моделі Aya з відкритою вагою від Cohere. Це мало на меті оцінити інтерес до такої функції та допомогти нам продумати правильні системи модерації спільноти, щоб забезпечити центральну роль людей у ​​вирішенні питання про те, яка інформація відображається у Вікіпедії», — сказав мені речник фонду в електронному листі сайту 404 Media.

Тож, здається, на поточний момент проєкт ШІ у Вікіпедії знаходиться у «підвішеному» стані. Дійсно, деякі статті, зокрема їхні англійські варіанти, надзвичайно великі та деінде не надто зрозумілі. Але чи може хтось дати гарантію, що ШІ не «нафантазує» чогось у скороченому описі?

Розділ Технології виходить за підтримки

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