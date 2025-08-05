Vivo Y400 5G з’явиться в продажу 7 серпня: захист IP69, 6000 мА•год і 90 Вт зарядка за $250

Vivo запускає Y400 5G за $250 з батареєю на 6000 мА•год, зарядкою 90 Вт і захистом IP69

Після найлегшого складаного смартфона X Fold5, компанія Vivo анонсувала новий бюджетний пристрій Y400 5G. Це вдосконалена версія нещодавно представленої моделі Y400 4G.

Новий смартфон Vivo Y400 5G отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1800 ніт. В дисплей інтегрований оптичний сканер відбитків пальців. Пристрій має процесор Snapdragon 4 Gen 2, доповнений 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та вбудованим сховищем UFS 3.1 місткістю до 256 ГБ. Слот для карти пам’яті відсутній.

Камера на задній панелі подвійна. Вона включає головний 50-мегапіксельний модуль з фазовим автофокусом (про оптичну стабілізацію не згадується) та 2-мегапіксельний сенсор глибини сцени. Фронтальна камера в круглому отворі дисплея виконана на базі 32-мегапіксельного сенсора.

У смартфоні Vivo Y400 5G використовується акумулятор місткістю 6000 мА-год. Новинка підтримує швидке дротове заряджання потужністю 90 Вт (проти 44 Вт у 4G-версії) та обхідне заряджання. У комплекті зарядний пристрій не вказано. В цій моделі доступні стерео динаміки, але відсутній роз’єм 3,5 мм для підключення дротових навушників. Корпус забезпечує захист за стандартами IP68 та IP69.

Смартфон працює під управлінням Funtouch OS 15 на базі Android 15. На жаль, Vivo поки не розкриває деталі щодо оновлень програмного забезпечення.

Смартфон Vivo Y400 5G надійде у продаж 7 серпня. Новинка буде доступною у двох кольорах: оливково-зеленому та перламутрово-білому.

Ціна на індійському ринку встановлена наступною:

8 ГБ + 128 ГБ — $250,

8 ГБ + 256 ГБ — $273.

Джерело: notebookcheck, gsmarena