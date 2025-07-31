Власники iPhone безтурботніші, ніж користувачі Android, і нехтують безпекою, — дослідження

Власники iPhone менше турбуються за онлайн-безпеку, ніж користувачі Android

Американська компанія Malwarebytes, яка спеціалізується на кібербезпеці, нещодавно оприлюднила цікаві результати дослідження. Воно спробувало дати відповідь на одвічне питання: хто обережніший в інтернеті — користувачі iPhone чи Android? Цього разу мова не про швидкість чи камери смартфонів, а про поведінку людей — наскільки обачно вони діють у мережі та як часто стають жертвами шахрайства.

У дослідженні взяли участь понад 1300 респондентів із США, Великої Британії, Австрії, Німеччини та Швейцарії. Вікові групи та регіони були рівномірно представлені. Найцікавіший результат дослідження наступний: 53% користувачів iPhone зізналися, що ставали жертвами онлайн-шахрайства, тоді як серед користувачів Android таких було 48%. Різниця не дуже велика, але помітна.

Однак різниця стає відчутнішою, якщо розглядати поведінку з підвищеним ризиком. Наприклад, 47% власників iPhone купували щось на невідомих сайтах тільки через нижчу ціну. Серед користувачів Android частка таких відчайдух значно менша і становить 40%. Разом з тим 41% iPhone-користувачів писали продавцям у соцмережах, щоб отримати знижку — на відміну від 33% серед Android-користувачів.

Користувачі Android більше за власників iPhone турбуються про цифрову безпеку. Наприклад, вони частіше встановлюють на свої пристрої додаткове програмне забезпечення для захисту — 29% проти 21%. А унікальні паролі для різних акаунтів використовують лише 35% користувачів iPhone, проти 41% серед прихильників Android.

Чому така різниця? Причина, схоже, не в технологіях, а у психології. iOS від початку задумана як закрита платформа з акцентом на безпеку й конфіденційність. Це створює у користувачів враження абсолютного захисту. І хоча Apple справді робить багато для безпеки, ця ілюзія всесильного захисту може грати злий жарт. Malwarebytes повідомляє, що 55% власників iPhone вірять у повну безпечність своїх смартфонів. Це небезпечна самовпевненість, яка може призводити до необачних рішень.

Насправді жоден смартфон не захищений на 100%. iOS, як і будь-яке інше ПЗ, — це лише код, написаний людьми, і він має помилки та вразливості. Наприклад, нещодавні оновлення iOS 18.6 виправили цілу низку критичних дірок у безпеці. І не варто забувати, що чимало цифрових атак проводиться не через вразливості ПО, а завдяки методам фішингу та соціальної інженерії. Отже, безпека залежить не лише від платформи, а насамперед — від самого користувача.

Джерело: 9to5mac