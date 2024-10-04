Volkswagen ID.7 Pro S подолав 794 км на одному заряді батареї в умовах реального світу

Електромобіль Volkswagen ID.7 Pro S має багатообіцяючий заявлений запас ходу – 709 км за циклом WLTP. Проте тепер виробник стверджує, що автомобіль не лише здатен проїхати таку відстань в умовах реального світу, а навіть значно перевищити заявлену автономність. Під час тестування в реальному світі Volkswagen ID.7 Pro S подолав вражаючі 794 км на одному заряді батареї, перевищивши номінальний запас ходу на 12%.

Випробування проводила команда Volkswagen Team Switzerland. Вони проходили на дорогах загального користування поблизу Цюриха. У випробовуваннях брала участь команда з восьми водіїв, які по черзі сиділи за кермом. Маршрут довжиною 81 км включав поєднання шосе, міських вулиць і сільських доріг із різним рельєфом, імітуючи умови повсякденного водіння. Команда під керівництвом Фелікса Егольфа, експерта з водіння електромобілів на великі відстані, завершила подорож за 15 годин 42 хвилини, зберігаючи середню швидкість 51 км/год. Тож явно шосе займало велику частину випробувань. Середнє споживання енергії Volkswagen ID.7 Pro S під час тесту склало вражаючі 10,3 кВт-год/100 км.

Volkswagen відзначає, що автомобіль, який використовувався в тесті, навіть не був спеціально оптимізованою конфігурацією ID.7 Pro S для подолання великих відстаней. Він включав такі додаткові функції, як пакет Comfort і пакет допоміжних систем IQ.DRIVE.

Проте під час тестування водії дуже обережно працювали з акселератором. Більшість власників електромобілів навряд зможуть відтворити це під час щоденної їзди.

Джерело: arenaev