Volkswagen Transporter вперше буде доступним як електромобіль та плагін-гібрид

Популярний фургон Volkswagen Transporter наступного покоління вперше буде доступний з повністю електричними та гібридними силовими агрегатами. Дизельні двигуни також будуть доступні в сьомому поколінні фургона.

Новий Transporter також запропонує більше простору, більше корисного навантаження та збільшену максимальну вагу причепа, ніж його попередник. Виробник запропонує як фургони для вантажних перевезень, так і пасажирську версію у вигляді мікроавтобуса. Деякі версії будуть опціонально доступні з високим дахом і подовженою колісною базою.

Об’єм багажного відділення у панельному фургоні Transporter зі звичайною колісною базою та дахом збільшився більш ніж на 10% до 5,8 м3. Версії з довгою колісною базою та високим дахом мають вантажний об’єм 9,0 м³. Максимальне корисне навантаження також збільшилось на 10% і тепер становить до 1,33 тонни. Водночас Volkswagen збільшила максимальну вагу причепа на 0,3 тонни – до 2,8 тонни (з гальмами, з ухилом 12%).

Новий Volkswagen Transporter буде доступний із 7 силовими агрегатами: трьома електричними, одним гібридним і трьома дизельними.

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e-Transporter матиме електродвигуни потужністю 136 к.с., 218 к.с. та 286 к.с. Всі три двигуна будуть доповнені акумулятором місткістю 64 кВтгод. Volkswagen ще не оголосила про запас ходу для електричної версії Transporter.

Плагін-гибрид Volkswagen Transporter eHybrid має силову установку, що забезпечує потужність 323 к.с. Дизельні двигуни мають потужність 110 к.с., 150 к.с. та 170 к.с. Найпотужніший дизельний двигун поєднується з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Для двигуна потужністю 150 к.с. стандартно доступна шестиступінчаста коробка передач, а восьмиступінчаста доступна у вигляді опції.

Усі моделі мають оновлену кабіну, яка пропонує 12-дюймову повністю цифрову панель приладів і 13-дюймовий центральний сенсорний екран інформаційно-розважальної системи. Вона також включає різні розетки USB і 12 В, а також можливість додати одну або, у випадку гібридних і електричних моделей, до трьох розеток 230 В. Бездротове підключення смартфонів Apple CarPlay та Android Auto доступно в базовій комплектації. Серед іншого згадуються світлодіодні фари, системи підтримки смуги руху та розпізнавання дорожніх знаків.

Volkswagen Transporter наступного покоління буде представлений ​​на початку наступного року.

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Джерело: fleetnews