Не Tesla єдиною. Volvo запустила в Україні оновлення прошивки авто «по повітрю»

Після запуску підписки на електромобілі Volvo впроваджує в Україні оновлення програмного забезпечення через повітря (OTA) для авто — такі оновлення від початку були й досі лишаються однією з ключових переваг електрокарів Tesla, а в Volvo кажуть, що першими запускають такі оновлення в нашій країні.

Для українців послуга OTA-оновлень стала доступна 11 грудня 2023 року та є повністю безплатною — перші власники вже оновили ПЗ авто до версії 2.13 у цей спосіб. Сервіс дозволяє просто та зручно оновлювати прошивку авто за аналогією з гаджетами, без необхідності відвідувати для цього офіційного дилера, тим самим заощаджуючи час і кошти.

Наразі OTA-оновлення ПЗ підтримують усі автомобілі з мультимедійною системою на Android (iCup), якою оснащуються Volvo 2022 та 2023 модельних років: XC60, V90 Cross Country, електричні C40 та XC40, XC90, XC60, V90 Cross Country та V60 Cross Country, S90, XC40 та електричний C40. Чи варто окремо згадувати, що новий Volvo EX30 також підтримуватиме iCup.

Оновлення ПЗ через повітря відбувається у два етапи: спочатку нова версія завантажується автоматично в фоновому режимі (треба активувати опцію завантаження на центральному екрані авто), а потім встановлюється на бортовий ПК — лише після підтвердження операції власником авто. Перед встановленням він може переглянути, які саме оновлення внесені в пакет.

За даними Volvo, процедура встановлення оновлення триває до 90 хв, підключення до інтернету не потрібне. Водночас користуватися авто під час встановлення ПЗ не вийде. Ба більше, власник має залишити авто та заблокувати його на час встановлення апдейту. Можливо, це запобіжний захід, щоб уникнути блокування всередині авто, якщо оновлення піде не за планом — такі ситуації вже траплялися у минулому.

Найближчим часом у застосунку Volvo з’явиться функція планування часу встановлення оновлення. Вона дозволить власникам не лише відстежувати процес встановлення, а й планувати його завчасно. Також автовиробник зобов’язується забезпечувати підтримку OTA на всіх нових Volvo, що вийдуть у майбутньому.

Залишається пригадати, що китайський холдинг Geely, до якого разом з іншими входить шведський виробник Volvo, досі у списку міжнародних спонсорів війни НАЗК, оскільки продовжує працювати в росії наче й не було нічого. Водночас сама Volvo у лютому 2022 року призупинила діяльність в росії та закрила свою російську дочірню компанію.