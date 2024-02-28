«Ворон»: Білл Скарсгорд і FKA Twigs на перших кадрах ремейку культового трилера 1990-х

Режисер Руперт Сандерс («Білосніжка та мисливець», «Привид в обладунках») зняв ремейк фільму «Ворон», який вийшов 30 років тому. В картині 1994 року головну роль виконав Брендон Лі – син легендарного Брюса Лі. В новій стрічці знявся Білл Скарсгорд (дилогія «Воно», «Джон Вік», «Вічні») разом з FKA Twigs.

Фільм «Ворон» є адаптацією коміксів Джеймса О’Барра, а також перезапуском однойменної серії фільмів. Білл Скарсгорд постане в образі гота-рокера Еріка Дрейвена/Ворона. Його разом з коханою Шеллі (FKA Twigs) жорстоко вбивають, коли їх наздоганяють демони минулого Шеллі. Опинившись у підвішеному стані між живими та мертвими, Ерік збирається помститися за їхню смерть, проходячи тонкою межею між світом природи та надприродним.

Перший «Ворон» мав успіх у прокаті. Він зібрав на домашньому ринку $50,6 млн при бюджеті в $23 млн. Сандерс дає зрозуміти, що його новий фільм є зовсім іншим поглядом на вихідний матеріал Джеймса О’Барра. Хоча смерть Еріка та Шеллі на екрані сталася на перших хвилинах версії «Ворона» 1994 року, режисер каже, що від його версії історії варто очікувати рівномірніший баланс між світлом і темрявою. Водночас він також вважає картину своєрідною даниною пам’яті Лі, який загинув під час знімання фільму 1994 року.

Новий фільм «Ворон» вийде в прокат 7 червня 2024 року.

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