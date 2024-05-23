ВПС США оприлюднили перші офіційні фотографії стелс-бомбардувальника B-21 Raider в польоті

Військово-повітряні сили США опублікували перші офіційні зображення бомбардувальника B-21 Raider в повітрі.

Новий стратегічний бомбардувальник Northrop Grumman B-21 Raider має розмах крил 40 м, порожню вагу 31 750 кг та найнепомітніший профіль у світі. Цей літак має стати третьою ланкою сил ядерного стримування США до 2050-х років, замінивши B-1B Lancer та B-2 Spirit. Його льотні випробування почались у листопаді 2023 року, а на початку 2024 року Northrop Grumman приступила до виробництва стелс-бомбардувальника.

Раніше зображення B-21 Raider публікували ентузіасти, а тепер ВПС США розмістили 3 власних офіційних знімка. На одному з них літак знаходиться в ангарі, а ще на двох – перебуває в польоті. Фотографії були зроблені під час нещодавнього випробування.

Зображення дають деякі нові відомості, зокрема чіткі види загостреного носа B-21 Raider та непомітних задніх кромок фюзеляжу літаючого крила. Також видно пофарбовану в червоний колір трубку Піто, яка не є частиною робочого обладнання, але використовується для збору польотних даних під час випробувань.

Крім того, можна побачити повітрозабірники двигуна та відкритий люк на верхній поверхні, який може бути забірником для допоміжного двигуна.

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B-21 Raider призначений для роботи разом із бомбардувальниками B-1, B-2 і B-52, які зараз складають повітряну частину американської ядерної тріади. З часом він замінить старші літаки. Стелс-дизайн і висока швидкість B-21 Raider дозволять йому проникнути в повітряний простір противника, щоб доставити як ядерні, так і звичайні корисні навантаження. Очікується, що він надійде на озброєння до середини десятиліття з мінімальною метою виробництва 100 літаків.

Джерело: newatlas