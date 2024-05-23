Новини Military Tech 23.05.2024 о 12:44 comment views icon

ВПС США оприлюднили перші офіційні фотографії стелс-бомбардувальника B-21 Raider в польоті

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Вадим Карпусь

Автор новин

ВПС США оприлюднили перші офіційні фотографії стелс-бомбардувальника B-21 Raider в польоті

Військово-повітряні сили США опублікували перші офіційні зображення бомбардувальника B-21 Raider в повітрі.

Новий стратегічний бомбардувальник Northrop Grumman B-21 Raider має розмах крил 40 м, порожню вагу 31 750 кг та найнепомітніший профіль у світі. Цей літак має стати третьою ланкою сил ядерного стримування США до 2050-х років, замінивши B-1B Lancer та B-2 Spirit. Його льотні випробування почались у листопаді 2023 року, а на початку 2024 року Northrop Grumman приступила до виробництва стелс-бомбардувальника.

ВПС США оприлюднили перші офіційні фотографії стелс-бомбардувальника B-21 в польоті

Раніше зображення B-21 Raider публікували ентузіасти, а тепер ВПС США розмістили 3 власних офіційних знімка. На одному з них літак знаходиться в ангарі, а ще на двох – перебуває в польоті. Фотографії були зроблені під час нещодавнього випробування.

Зображення дають деякі нові відомості, зокрема чіткі види загостреного носа B-21 Raider та непомітних задніх кромок фюзеляжу літаючого крила. Також видно пофарбовану в червоний колір трубку Піто, яка не є частиною робочого обладнання, але використовується для збору польотних даних під час випробувань.

ВПС США оприлюднили перші офіційні фотографії стелс-бомбардувальника B-21 в польоті

Крім того, можна побачити повітрозабірники двигуна та відкритий люк на верхній поверхні, який може бути забірником для допоміжного двигуна.

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B-21 Raider призначений для роботи разом із бомбардувальниками B-1, B-2 і B-52, які зараз складають повітряну частину американської ядерної тріади. З часом він замінить старші літаки. Стелс-дизайн і висока швидкість B-21 Raider дозволять йому проникнути в повітряний простір противника, щоб доставити як ядерні, так і звичайні корисні навантаження. Очікується, що він надійде на озброєння до середини десятиліття з мінімальною метою виробництва 100 літаків.

Джерело: newatlas


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