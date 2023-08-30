Новини Технології 30.08.2023 о 18:23

ВПС США планують збудувати флот безпілотників з ШІ на $6 млрд

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Один безпілотник XQ-58A Valkyrie обійдеться у $3 млн за одиницю.

Пентагон під тиском Китаю, який прискорився у закупівлі зброї останніми місяцями, запустив програму, спрямовану на створення американської бази виробництва безпілотників. ВПС США у рамках цих зусиль запросили майже $6 млрд федерального фінансування протягом наступних 5 років на створення флоту безпілотних літаків XQ-58A Valkyrie, кожен з яких обійдеться у $3 млн.

ВПС США планують збудувати флот безпілотників з ШІ на $6 млрд

Valkyrie поставляються компанією Kratos Defence & Security Solutions у рамках програми ВПС США Low Cost Attritable Strike Demonstrator (LCASD). 9-метровий безпілотник важить 1100 кг без палива та може нести до 500 кг боєприпасів.

XQ-58 було створено як малопомітний літак супроводу для підтримки F-22 і F-35 (найсучасніші та найпотужніші бойові машини в арсеналі Америки вартістю $143 млн і $75 млн відповідно) під час виконання бойових завдань, хоча ВПС США вбачають у ньому й інші ролі з пристосуванням зброї та приладів для окремих місій – зокрема для спостереження та поповнення запасів.

Цього місяця Kratos провів тригодинну демонстрацію для XQ-58 під управлінням ШІ на авіабазі Елгін.

«Це дуже дивне відчуття. Злітати поряд з чимось, що самостійно приймає рішення. І це не людський мозок», – сказав в коментарі New York Times пілот-випробувач ВПС США Рос Елдер.

У червні начальник відділу випробувань і операцій ВПС США, полковник Такер Гамільтон, припустив на конференції, що штучний інтелект потенційно зможе вразити свого оператора — однак у Міноборони заявили, що він «неправильно висловився»

Запит бюджету для Пентагону мають розглянути у Конгресі й, в разі схвалення, програма XQ-58 у 2024 році потребуватиме початкових витрат у розмірі $3,3 млрд.

Блоги
Майже ноунейм - блютуз навушники RoHs A6S
ВПС США планують збудувати флот безпілотників з ШІ на $6 млрд
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

блогер

Джерело: Engadget

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
ChatGPT на конкурсі блогів ITC.UA
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Блоги
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати