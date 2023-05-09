Вихід україномовної кулінарної книги за всесвітом «Відьмака» перенесли на листопад 2023 року

Видавництво MAL’OPUS, яке займається виданням офіційної кулінарної книги за всесвітом «Відьмака», повідомило невтішні новини ─ вихід книги переноситься на листопад 2023 року.

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Під час анонсу книги рецептів видавництво орієнтувалось на дату виходу оригінального видання — англійською ця книга мала з’явитися 27 червня 2023 року. Україномовну версію планувалось випустити одночасно зі світовим релізом. Але нещодавно світовий реліз кулінарної книги перенесли, і тепер книга вийде лише 21 листопада 2023 року.

«Відповідно перенести вихід змушені й ми, бо ж не маємо права випустити її в Україні раніше», – йдеться в повідомленні видавництва.

Слід зазначити, що це не перше перенесення дати виходу кулінарної книги за всесвітом «Відьмака». Її анонсували на початку 2022 року та спочатку планували випустити восени 2022 року, але зрештою перенесли на 2023 рік. Тепер її вихід знову відклали. При цьому видавництво MAL’OPUS не може гарантувати, що це останнє перенесення, й обіцяє слідкувати за ситуацією.

«Нам дуже прикро, оскільки про перенесення правовласник нас не попередив і ми дізналися про це зі сторінки товару в американських крамницях. Але ми використаємо цей час, аби краще попрацювати над книгою і вигадати хороші бонуси для всіх, хто її передзамовив і підтримав нас цим», ─ повідомляє видавництво.

Всі попередні замовлення залишаються чинними до фактичного виходу кулінарної книги. Проте ті замовники, які оформили передзамовлення, сподіваючись на вихід книги влітку, можуть відмовитись від купівлі та повернути кошти. Для цього необхідно написати листа з темою «Повернення Відьмака» на адресу електронної пошти [email protected], а в тексті вказати прізвище і номер замовлення (лист-підтвердження може лежати в спамі).