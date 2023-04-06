Вийшло оновлення гри God of War Ragnarök з новим режимом New Game+, що істотно змінює геймплей

Sony випустила масштабне оновлення гри God of War Ragnarok, яке додає новий режим New Game+. Це більше, ніж перероблення з сильнішими ворогами. Новий режим пропонує додаткові функції та справді нову гру.

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New Game+ відкривається після проходження основної гри. Фактично, гравцеві пропонується нова пригода, в якій не доводиться починати з нуля. Все накопичене спорядження, зброя та навички переносяться з попереднього збереження.

Зміни включають кілька нових комплектів броні, які вносять у гру унікальну ігрову механіку. Броня Зевса збільшує шкоду від магії та заклинань, але наражає персонажа на більший ризик зовнішньої шкоди. Спартанська броня усуває всі покращення навичок та характеристик, збільшуючи складність та не залишаючи права на помилку. Броня Чорного Ведмедя та Броня Ареса, навпаки, наділяють гравця унікальними бонусами, такими як підвищений захист та збільшення кількості рідкісних предметів, що випадають. Існує також безліч нових варіантів кастомізації для вже наявних типів броні.

Максимальний рівень збільшено як ворогів, так гравця. Будь-яке спорядження дев’ятого рівня можна перетворити на версію «Плюс» з великою кількістю варіантів розвитку. Перетворення спорядження також дає спеціальні монети, які використовуються для покупки нових чарів.

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Додано нові чари, які дозволяють застосовувати до амулета перки та характеристики, які зазвичай зарезервовані для певного комплекту обладунків. Це дозволяє отримати відповідні переваги без необхідності носити обладунки. Така система дозволить експериментувати та знаходити кращу комбінацію для унікального стилю гри. Деякі вороги тепер скидатимуть нові чари, що підвищують характеристики.

Крім того, були перероблені фінальні боси, арена для спарингів отримала нових ворогів. Ще додано новий чорно-білий режим для кінематографічнішої передачі.

Оновлення God of War Ragnarök з режимом New Game+ вже доступне для завантаження. Воно поширюється безплатно.

Джерело: Engadget