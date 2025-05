GSC офіційно анонсувала бета-версію SDK для модів у S.T.A.L.K.E.R. 2 і оригінальній трилогії

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

GSC Game World анонсувала бета-версію модів SDK для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та оновленої трилогії Legends of the Zone.

Інструменти для модифікацій майже готові, як і планувалося в дорожній карті на 2025-й рік. Бета-версія SDK перебуває на фінальній стадії підготовки. Частину бета-функцій вже перевіряють досвідчені модери в закритому доступі. Вони тестують систему, відловлюють баги і допомагають довести все до стабільного стану.

«Бета-версія SDK перебуває на фінальній стадії підготовки, і ми готові випустити її дуже скоро», — відповіли розробники фанатам у Discord.

Разом з тим GSC Game World готує посібник із моддингу для нещодавно випущеної трилогії S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Enhanced Edition. Хоча збірку масово атакували заниженими оцінками, зокрема за видалення російської мови, вона вже встигла отримати патчі.

«Ми готуємо посібник з моддингу для Steam Workshop. У Steam вже можна модифікувати більшість речей, і, сподіваємося, посібник з моддингу допоможе», — сказали в GSC

Усе це — в межах партнерства GSC із Mod.io. Крім Steam Workshop, підтримка буде і через Mod.io — обидві платформи працюватимуть паралельно. Вони будуть доступними на ПК і Xbox Series X|S. Поки що точну дату релізу SDK не назвали, але обіцяють, що чекати лишилося недовго. Інструменти дозволять створювати нові області, квести, зброю, ворогів — повноцінні моди без танців з бубнами перед файлами.

Тим часом S.T.A.L.K.E.R. 2 продовжує отримувати патчі. Останні стосувалися того, що виправили купу сюжетних багів (як-от потрапляння до Прип’яті через цистерну), A-Life, поведінки NPC тощо. Після цього вийшла наступна версія 1.4.1, яка покращила сумісність з модами.

Фото: Video Gamer