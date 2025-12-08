Вийшов патч 1.7.1 для S.T.A.L.K.E.R. 2: виправлення сюжетних квестів і дрібніших багів

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

Патч 1.7.1, як і зажди, виправляє деякі баги попереднього великого оновлення S.T.A.L.K.E.R. 2 та деякі старіші. Суб’єктивно, з ним продуктивність ще підросла.

Список змін невеликий, але більшість можна назвати важливими. Гра отримала механізм захисту від збоїв “коли несумісність модів заважає користувачам запускати гру”. Виправлені різноманітні мерехтіння на катсценах, які з’явилися після 1.7, проблеми з контролером DualSense. тепер налаштування відображаються коректно після скидання або авто визначення.

“В оновленні 1.7.1 ми знищили деякі набридливі аномалії, особливо підземні, які крали артефакти із Зони, та повернули зниклі лінії електропередач”, — розповідають розробники в Steam.

Лінії електропередач справді почали поводитися дивно, появу і зникнення можна було спостерігати, коли Скіф бігав широкими полями. “Підземні” артефакти завжди надзвичайно бісили, ця проблема існувала ще до 1.7 — сподіваюся, тепер артефакти завжди можна буде побачити, там де вони виявлені.

Не варто розкривати сюжетні виправлення, можна лише сказати, що укількох місцях виправлений хаос з появою бійців “Варти” чи “Моноліта”. “Виправили проблему, через яку гравець міг бігати з перевантаженням”, — ну от хто просив це виправляти?

Від себе можу додати, що патчі 1.7 та 1.7.1 відчутно виправили продуктивність, принаймні на AMD Radeon RX 9060 XT, та дозволили підняти деякі налаштування графіки, зокрема, виставити найвищий рівень якості XeSS, котру я використовую з грою. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl й до того працював непогано, але останнім часом просто “літає”, порівняно з початковою версією.