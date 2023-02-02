Вийшов патч 4.01 для The Witcher 3: Next-Gen Update – продуктивний режим освітлення, дрібні виправлення квестів, геймплея та деяких локалізацій

CD Projekt RED сегодня выпустила очередное обновление для The Witcher 3: Next-

CD Projekt RED сьогодні випустила чергове оновлення The Witcher 3: Next-Gen Update. Як завжди, Steam та GOG запустять завантаження патча у момент запуску клієнта. Патч 4.01 у GOG “важить” близько 3 ГБ.

Згідно з журналом змін, патч 4.01 додає новий режим продуктивності для глобального освітлення з трасуванням променів. Цей режим покращить частоту кадрів, віддаючи перевагу продуктивності, а не дальності та точності відтворення. Крім того, оновлення усуває проблему, через яку налаштування Screen Space Reflections не працювало на ПК (режим не вмикався).

Патч містить розв’язання багатьох проблем арабської, корейської та китайської локалізації. Зокрема, додано локалізовані версії пісні Оріани «Lullaby of Woe» корейською та спрощеною китайською мовами.

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Найбільша кількість виправлень стосується квестів та геймплея:

Підготовка до битви — виправлено помилку, через яку було неможливо взаємодіяти з Аваллак’хом під час завдання «Повідомити Аваллак’ху, що все готово».

Сімейні справи — виправлено помилку, через яку гра могла вилетіти під час переходу до «Історії Цирі: З тіні» під час розмови з Кривавим бароном.

Королівський гамбіт — виправлено помилку, через яку було неможливо брати участь у кулачному бою з другим вільдкарлом через невидиму перешкоду.

Винні війни: Бельгаард — додано ретрофікс для проблеми, виправленої у версії 4.00, через яку квест не міг бути виконаний, якщо гравець знищив одне з необхідних гнізд монстрів під час дослідження.

Небезпечна гра — броня у кімнаті Цезаря тепер повинна змінювати свій вигляд при включенні альтернативної броні Нільфгаарда.

У маріонетки під дією Аксія збільшено ураження та здоров’я

Мутація “Приплив адреналіну” тепер має працювати відповідно до її опису.

Різні невеликі виправлення квестів та роликів.

На жаль, цей патч не приніс ніякої оптимізації роботи процесора – гра, як і раніше, сильно залежить від однопотокової продуктивності CPU.

Джерела: thewitcher.com