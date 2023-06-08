Вийшов український трейлер фільму «Нестримні 4» з Джейсоном Стейтемом та Сильвестром Сталлоне

Дистриб’юторська компанія «Кіноманія» опублікувала офіційний український трейлер майбутнього фільму «Нестримні 4». Він розповість про чергові пригоди команди найманців.

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«Максимально озброєні і з навичками найвищого рівня. «Нестримні» – остання лінія оборони світу. Це команда, яку кличуть, коли інших варіантів уже немає. А нові члени групи, котрі мають власний стиль і тактику, нададуть вислову «свіжа кров» абсолютно нового значення», – йдеться в описі картини.

Цього разу нестримна команда найманців отримує завдання, що втягує їх у ядерний конфлікт між росією та США. Барні Росс (Сталлоне) передає Лі Крістмасу роль лідера загону, склад якого поповнюється кількома новими учасниками.

Режисером фільму «Нестримні 4» став Скотт Во («Need for Speed: Жага швидкості»). Головні ролі виконали актори Джейсон Стейтем («Мег», «Форсаж Х»), Сильвестр Сталлоне («Вартові Галактики 3», франшизи «Крід», «Роккі»), Меґан Фокс («Трансформери», «Хижачка»), 50 Сент («Шпигунка»), Дольф Лундґрен («Аквамен»), Ренді Кутюр та інші. Однак в зніманні четвертої частини не брали участь Арнольд Шварценегер та Брюс Вілліс, які були залучені в деяких попередніх частинах франшизи.

Фільм «Нестримні 4» вийде в український прокат 21 вересня 2023 року.