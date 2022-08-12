Золота ера смартфонів у Китаї добігає кінця: ринок країни перенасичений, а виробників підкосили ковидні обмеження

Найбільший у світі ринок смартфонів має серйозні проблеми. За даними дослідницької компанії IDC, у другому кварталі у Китаї спостерігалося зниження постачання телефонів на 14,7%. Багатомільярдні стовпи галузі, такі як Xiaomi, Vivo та Oppo, повідомили про різке падіння продажів.

Падіння викликане багатьма чинниками, зокрема політикою жорсткої боротьби з Covid, що підірвала попит, роботу роздрібної торгівлі, логістики, а іноді й виробничого сектора. Але серйознішою проблемою стала та, якою тривалий час побоювалися виробники смартфонів у країні. Десятирічний бум смартфонів у Китаї, що підживлюється новими покупцями та безперервними оновленнями, швидше за все, добігає кінця.

Десять років тому Китай прагнув стати мобільною нацією. Державний капітал щедро вкладали у будівництво базових станцій 4G майже в кожному селі, що дозволило таким брендам, як Oppo та Vivo, продавати нові пристрої сотням мільйонів мешканців сільської місцевості.

Головна проблема полягає в тому, що величезний китайський ринок смартфонів став дуже насиченим. До кінця минулого року в країні було понад 1,6 млрд. активних облікових записів мобільних телефонів (за чисельності населення 1,4 млрд. осіб). Рівень проникнення у ринок значно перевищив середньосвітовий, що призвело до жорсткої конкуренції.

Потреба у заміни телефонів також скоротилася. Життєвий цикл смартфонів стає довшим і легко збільшується під час економічниої кризи. Ціна на послуги 5G спонукала багатьох людей у Китаї зберегти більш дешеву передплату на 4G.

Бренди телефонів сподівалися, що масштабні онлайн-акції для покупців у червні зможуть відродити попит, але цей поштовх не зміг повернути ринок до торішнього рівня. Навіть Apple запропонувала значну знижку на всю лінійку iPhone, щоб залучити покупців.

Багато аналітиків вважають, що до наступного року попит зросте і галузь зможе відновитися. Але мало хто очікує, що золота ера будівництва імперії смартфонів у країні колись повернеться.

Ситуацію на ринку смартфонів Китаю може погіршити вихід деяких компаній з рф та розвиток ситуації навколо Тайваню.

Джерело: Bloomberg