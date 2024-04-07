Вже бачили AAAA гру? «В нас будуть ААААА» — CD Projekt Red

У CD Projekt Red покепкували над ярликом AAAA, який Ubisoft надала своїй грі Skull and Bones. У польській студії кажуть, що їхня гра буде ААААА.

AAA — це зазвичай ярлик, який дають іграм-блокбастерам великі компанії. Мітка є маркетинговим жаргоном та зазвичай не має якихось чітких критеріїв, у кращому випадку це дає уявлення про бюджет гри та має переконати клієнтів, що це дуже хороша гра.

Ubisoft спробувала вдатися до подібного трюку, коли на початку цього року випустила свою піратську гру для кількох гравців Skull and Bones. Генеральний директор компанії Ів Гіймо назвав гру релізом АААА, щоб виправдати її ціну в $70 доларів — аргумент, з яким багато хто не погоджується.

Тема великої кількості літер A виникла в нещодавньому чаті із запитаннями та відповідями з віцепрезиденткою зі зв’язків з інвесторами CD Projekt Red Кароліною Гнась. В неї жартома спитали, чи буде компанія випускати «лише» як AAA на тлі ярлика Ubisoft. «Наші будуть ААААА», — відповіла Гнась.

Якщо говорити про більш серйозні новини, CD Projekt Red також розповіла, що The Witcher 4 представить «елементи ігрового процесу та нову механіку», яких ще не було в оригінальній трилогії. Поки що немає надто багато інформації про майбутню гру – навіть її назва не підтверджена. Також з’явилася деяка інформація про Cyberpunk 2.

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Джерело: Games Radar