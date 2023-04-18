WB анонсувала багатокористувацьку гру Harry Potter: Quidditch Champions після успіху Hogwarts Legacy, чиї продажі на 256% перевершили прогнози

Warner Bros. повідомила про роботу над новою грою з назвою Harry Potter: Quidditch Champions. Це змагальна багатокористувацька гра, заснована на вигаданому виді спорту, популяризованому романами про Гаррі Поттера.
Поки сайт гри не надає достатніх відомостей про новий проєкт. Він лише містить довгий FAQ та пропонує зареєструватися як тестувальник. У FAQ не сказано, коли та на яких платформах вийде Harry Potter: Quidditch Champions. Відомо лише, що гра перебуває у розробці вже «кілька років». Основним розробником є Unbroken Studios. Зацікавлені користувачі можуть зареєструватися для участі у бета-тесті, запланованому на 21-22 квітня.
Зазначимо, зараз спостерігається бум популярності світу Гаррі Поттера. Гра Hogwarts Legacy, що нещодавно вийшла, продемонструвала високий інтерес з боку публіки. Її продажі на старті виявилися на 256% вищими, ніж планувалося на етапі її створення. Крім того, стрімінговий сервіс Max має намір запустити 10-річний серіал, який детально розкриває сюжет книг про Гаррі Поттера.
Додамо, дія гри Hogwarts Legacy відбувається за сотні років до подій книг про Гаррі Поттера, і не включає квідич. Цілком можливо, що події Harry Potter: Quidditch Champions відбуваються в ту саму епоху і є своєрідним доповненням до Hogwarts Legacy.
Джерело: The Verge