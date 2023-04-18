WB анонсувала багатокористувацьку гру Harry Potter: Quidditch Champions після успіху Hogwarts Legacy, чиї продажі на 256% перевершили прогнози

Warner Bros. повідомила про роботу над новою грою з назвою Harry Potter: Quidditch Champions. Це змагальна багатокористувацька гра, заснована на вигаданому виді спорту, популяризованому романами про Гаррі Поттера.

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Поки сайт гри не надає достатніх відомостей про новий проєкт. Він лише містить довгий FAQ та пропонує зареєструватися як тестувальник. У FAQ не сказано, коли та на яких платформах вийде Harry Potter: Quidditch Champions. Відомо лише, що гра перебуває у розробці вже «кілька років». Основним розробником є Unbroken Studios. Зацікавлені користувачі можуть зареєструватися для участі у бета-тесті, запланованому на 21-22 квітня.

Зазначимо, зараз спостерігається бум популярності світу Гаррі Поттера. Гра Hogwarts Legacy, що нещодавно вийшла, продемонструвала високий інтерес з боку публіки. Її продажі на старті виявилися на 256% вищими, ніж планувалося на етапі її створення. Крім того, стрімінговий сервіс Max має намір запустити 10-річний серіал, який детально розкриває сюжет книг про Гаррі Поттера.

Додамо, дія гри Hogwarts Legacy відбувається за сотні років до подій книг про Гаррі Поттера, і не включає квідич. Цілком можливо, що події Harry Potter: Quidditch Champions відбуваються в ту саму епоху і є своєрідним доповненням до Hogwarts Legacy.

Джерело: The Verge