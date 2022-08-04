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«Wi-Fi в укриттях» — нова всеукраїнська ініціатива забезпечення освітніх закладів швидкісним інтернетом. Як долучитися?

«Wi-Fi в укриттях» — нова всеукраїнська ініціатива забезпечення освітніх закладів швидкісним інтернетом. Як долучитися?

Мінцифри та МОН під час онлайн-брифінгу 4 серпня анонсували нову ініціативу із забезпечення освітніх закладів швидкісним інтернетом під назвою «Wi-Fi в укриттях». Проєкт має на меті до 1 вересня створити всі належні умови для відновлення та продовження якісного та безпечного освітнього процесу.

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В межах ініціативи українські дитсадки, школи, профтехи, коледжі та університети безоплатно отримають роутери та необхідне обладнання для забезпечення швидкісного інтернету в укриттях від телеком-компаній.

«Продовжуємо покривати Україну якісним інтернетом. Але тепер ми робимо це не тільки на землі, а ще й під землею. Це новий виклик не тільки для телеком-фронту, а й для освітнього процесу. Зараз наша ціль — до 1 вересня створити всі умови, аби діти могли продовжити безпечно та безперервно вчитися»

Мінцифри

Навчальні заклади можуть просигналізувати про власну потребу забезпечення укриття Wi-Fi, подавши відповідну заявку на сайті проєкту. Водночас всі небайдужі провайдери та соціально відповідальні компанії можуть долучитися до ініціативи, подавши заявку через спеціальну онлайн-форму.

Наразі МОН та Мінцифри вже отримали перші 2500 роутерів та 1000 модемів, які незабаром відправляться до закладів освіти, та продовжують залучати технічні компанії та українських інтернет-провайдерів. Яка загальна потреба, не уточняється.

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Роль Мінцифри у проєкті — розподіл обладнання серед закладів освіти та технологічний контроль запуску мереж в укриттях. Згодом має з’явитися спеціальний дашборд, де в реальному часі можна буде відстежувати кількість заявок та розвиток проєкту.

В Україні триває активна підготовка до навчального процесу в очному форматі з 1 вересня. На сьогодні 30% шкіл мають укриття та  триває. Найкращі показники в Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, а також у Києві. Напередодні у КМДА розповіли, що майже 70% батьків школярів обрали для своїх дітей навчання в очному режимі

КМДА: Майже 70% батьків школярів обрали для своїх дітей навчання в очному режимі з 1 вересня (тільки 10% за онлайн або індивідуальну форму)


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