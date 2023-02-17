Windows 11 можна запускати на комп’ютерах Apple з процесорами M1 та M2 з Parallels Desktop 18

Microsoft офіційно схвалила запуск Windows 11 на комп’ютерах Mac на базі ARM за допомогою Parallels Desktop. У новій статті на сайті підтримки компанія розповіла про використання Parallels 18 для запуску ARM-версій Windows 11 Pro та Enterprise на комп’ютерах Mac із процесорами M1 та M2, що робить таке використання та його підтримку офіційною опцією.

При цьому існує низка обмежень. Не можна запускати 32-розрядні програми ARM – частково тому, що Microsoft не рекомендує використовувати 32-розрядне програмне забезпечення на всіх збірках ARM Windows. Пристрої не працюватимуть, якщо на них не інстальовано драйвери Windows 11 ARM. Також використовувати нічого, що залежить від іншого рівня віртуалізації – програми Android, підсистему Linux та пісочницю Windows. Не вдасться запустити й деякі ігри, тому що все, що вимагає DirectX 12, OpenGL 3.3 або старше, не працюватиме.

З 2021 року можна було запускати Windows 11 в Parallels на комп’ютерах ARM Mac, система працювала досить добре. Однак потрібно було використовувати попередню версію ОС – Microsoft тоді заявляла, що не планує підтримувати нові Mac. Офіційний підхід усуває проблеми з ліцензуванням, а версія Parallels Desktop 18 дозволяє без особливих зусиль завантажувати та інсталювати Windows 11.

Залишається відкритим питання, як Microsoft змінила політику ліцензування – досі вона ліцензувала лише версії Windows для ARM безпосередньо постачальникам ПК. У компанії Parallels стверджують, що можна придбати окрему ліцензію Windows 11 Pro, або використовувати звичайний корпоративний процес покупки.

Звичайно, це не такий рівень підтримки Windows, як це було з комп’ютерами Mac на базі Intel, де запускався Apple Boot Camp. Продуктивність або сумісність також буде відставати від ПК, створеного для Windows на ARM. Проте, метод може допомогти у випадках, коли існує жорстка вимога використовувати ті чи інші програми Windows. Свого часу таким же чином на Mac з M1 з’явилася Windows 10:

Джерело: Engadget