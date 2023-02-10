Windows 11 надсилає дані на сервери Steam, McAfee та інших компаній одразу після чистої установки – PC Security Channel

Згідно з даними YouTube-каналу PC Security Channel, Windows 11 від Microsoft відправляє дані не тільки гіганту програмного забезпечення з Редмонда, а й ще кільком третім сторонам.

Для аналізу DNS-трафіку, що генерується щойно встановленою копією Windows 11 на новому ноутбуці, PC Security Channel використав аналізатор мережевих протоколів Wireshark, який точно показує, що відбувається в мережі. Результати виявилися достатніми для того, щоб канал назвав Windows 11 «шпигунським ПЗ»

Абсолютно новий ПК з Windows 11, який ніколи не використовувався для роботи в інтернеті, зв’язувався не лише з серверами центру оновлення Windows, MSN та Bing, але й зі Steam, McAfee, geo.prod.do та Comscore ScorecardResearch.com. Зважаючи на все, нова операційна система від Microsoft збирала та відправляла дані телеметрії у різні дослідні компанії та рекламні служби. Крім того, навіть коли відстеження телеметрії відключено сторонніми утилітами, Windows 11 все одно надсилає деякі дані.

Щоб довести свою точку зору, канал спробував з’ясувати, з якими серверами зв’язувалася щойно встановлена Windows XP. Виявилося, що єдиними адресами, з якими зв’язувалася операційна система двадцятирічної давнини, були сервери центру оновлення Windows та програм Майкрософт. Втім, це не дивно у 2023 році – багато сервісів припинили підтримку XP та взаємодія з нею знизилася.

Тестування могло б бути повнішим і об’єктивнішим, якби експериментатори ретельно налаштували Windows, з вимкненням усіх можливих варіантів надсилання даних та проведенням виміру активності ще раз. Але метою досвіду було визначити поведінку щойно встановленої операційної системи, без будь-яких додаткових налаштувань – включно з тими, що виробляються під час першого запуску системи.

Очевидно, що за 20 років багато що змінилося, і зараз ми використовуємо більше онлайн-сервісів, ніж на початку 2000-х. В результаті різні дані телеметрії повинні бути надіслані в інтернет, щоб підтримувати роботу певних функцій. Але можливо, Microsoft слід у більш явному вигляді запитувати згоду користувача та докладніше уточнювати, що й куди буде надсилатиметься – відмовитися від наявних функцій надсилання даних поки що досить важко.

Ми вже згадували той факт, що виробники смартфонів з ОС Android розміщують ПЗ сторонніх виробників та мережевих сервісів з системними привілеями, що має на увазі відповідний обмін даними із зовнішніми серверами. Важко сказати, чи займається подібним Microsoft, але надсилання даних до Steam або McAfee виглядає досить дивно.

Джерело: Tom’s Hardware