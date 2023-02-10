Windows 11 надсилає дані на сервери Steam, McAfee та інших компаній одразу після чистої установки – PC Security Channel

Згідно з даними YouTube-каналу PC Security Channel, Windows 11 від Microsoft відправляє дані не тільки гіганту програмного забезпечення з Редмонда, а й ще кільком третім сторонам.
Для аналізу DNS-трафіку, що генерується щойно встановленою копією Windows 11 на новому ноутбуці, PC Security Channel використав аналізатор мережевих протоколів Wireshark, який точно показує, що відбувається в мережі. Результати виявилися достатніми для того, щоб канал назвав Windows 11 «шпигунським ПЗ»
Абсолютно новий ПК з Windows 11, який ніколи не використовувався для роботи в інтернеті, зв’язувався не лише з серверами центру оновлення Windows, MSN та Bing, але й зі Steam, McAfee, geo.prod.do та Comscore ScorecardResearch.com. Зважаючи на все, нова операційна система від Microsoft збирала та відправляла дані телеметрії у різні дослідні компанії та рекламні служби. Крім того, навіть коли відстеження телеметрії відключено сторонніми утилітами, Windows 11 все одно надсилає деякі дані.
Щоб довести свою точку зору, канал спробував з’ясувати, з якими серверами зв’язувалася щойно встановлена Windows XP. Виявилося, що єдиними адресами, з якими зв’язувалася операційна система двадцятирічної давнини, були сервери центру оновлення Windows та програм Майкрософт. Втім, це не дивно у 2023 році – багато сервісів припинили підтримку XP та взаємодія з нею знизилася.
Тестування могло б бути повнішим і об’єктивнішим, якби експериментатори ретельно налаштували Windows, з вимкненням усіх можливих варіантів надсилання даних та проведенням виміру активності ще раз. Але метою досвіду було визначити поведінку щойно встановленої операційної системи, без будь-яких додаткових налаштувань – включно з тими, що виробляються під час першого запуску системи.
Очевидно, що за 20 років багато що змінилося, і зараз ми використовуємо більше онлайн-сервісів, ніж на початку 2000-х. В результаті різні дані телеметрії повинні бути надіслані в інтернет, щоб підтримувати роботу певних функцій. Але можливо, Microsoft слід у більш явному вигляді запитувати згоду користувача та докладніше уточнювати, що й куди буде надсилатиметься – відмовитися від наявних функцій надсилання даних поки що досить важко.
Ми вже згадували той факт, що виробники смартфонів з ОС Android розміщують ПЗ сторонніх виробників та мережевих сервісів з системними привілеями, що має на увазі відповідний обмін даними із зовнішніми серверами. Важко сказати, чи займається подібним Microsoft, але надсилання даних до Steam або McAfee виглядає досить дивно.
Частка Windows 11 сягнула 18,1% серед операційних систем Microsoft — на тлі надокучливої реклами апдейту на весь екран в Windows 10
Джерело: Tom’s Hardware