Новини Софт 30.07.2025 comment views icon

Windows 11 покращила інтеграцію з Android — контроль ПК, обмін файлами, але поки ненадійно

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Вадим Карпусь

Автор новин

Windows 11 покращила інтеграцію з Android — контроль ПК, обмін файлами, але поки ненадійно
Новий Link to Windows дозволяє блокувати ПК та надсилати файли з телефону

Microsoft оновила застосунок Link to Windows для Android. Він став зручнішим та функціональнішим. У бета-версії з’явився новий дизайн і низка можливостей, які полегшують спільну роботу смартфона та комп’ютера. Тепер із телефона можна дистанційно заблокувати комп’ютер, пересилати файли та навіть переглядати скопійований текст чи зображення з ПК. Ці оновлення вже доступні для учасників програми Windows Insider на всіх каналах.

Раніше Link to Windows виглядав недолуго. В інтерфейсі панувала зайва порожнеча, було безліч посилань на застосунки Microsoft, якими ніхто не користується (зокрема на вже неактуальний Skype). Практичної користі від застосунку було небагато. Але тепер усе змінилося.

Оновлений Link to Windows

Microsoft бачить оновлений застосунок як центральне місце для керування та обміну даними між Android-смартфоном і ПК з Windows. На головному екрані доступне зображення ноутбука, ім’я користувача, статус Wi-Fi і рівень заряду. Щоправда, зображення не відповідає шпалерам на реальному ПК, а інколи застосунок показує Ethernet-кабель, навіть якщо це лише віртуальна машина з Wi-Fi.

Windows 11 покращила інтеграцію з Android — контроль ПК, обмін файлами, але поки ненадійно
Новий інтерфейс Link to Windows

Під основним блоком розмістились дві помітні кнопки: Lock PC (заблокувати ПК) та Send files (надіслати файли). Згодом має з’явитися ще одна кнопка, але її поки немає. Далі — панель з історією буфера обміну та нещодавно переданими файлами. Є окремі кнопки для отриманих із ПК файлів і буфера обміну з комп’ютера, куди потрапляють усі скопійовані елементи, зокрема зображення.

Збоку доступне ще одне корисне меню: додавання нового ПК, налаштування застосунка та посилання на застосунки Microsoft (тепер уже не такі нав’язливі).

Серед головних фішок — можливість заблокувати комп’ютер прямо з телефона, передати файли з телефона на ПК і транслювати екран смартфона. Проте з останнім усе не так просто.

Як працюють нові функції Link to Windows

Блокування ПК з телефону

Якщо телефон підключений до ПК через Bluetooth і застосунок правильно налаштований, достатньо натиснути кнопку Lock PC — і комп’ютер миттєво заблокується. Щоправда, іноді буває, що ПК насправді не блокується, або зникає підключення. У таких випадках доводиться перевіряти з’єднання вручну через Bluetooth-налаштування.

Передача файлів

Якщо Link to Windows повністю підключено, можна надсилати файли з телефона на ПК через кнопку Send files. Доступні фото, документи, галерея й навіть миттєве фото з камери. Під час тестування PDF-документ надійшов за кілька секунд, із відповідним повідомленням на комп’ютері.

Трансляція екрана смартфона

Хоч Microsoft і показує у своєму блозі кнопку Cast to PC (трансляція на ПК), на більшості пристроїв вона не з’являється. Ймовірно, ця функція обмежена смартфонами Samsung Galaxy, хоча офіційно це не підтверджено.

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Як спробувати нову версію Link to Windows

Поки оновлення не доступне для всіх, але охочі можуть його протестувати. Для цього потрібно бути учасником програми Windows Insider, мати актуальну версію Phone Link (1.25062.83.0 або вище), а також оновити застосунок Link to Windows на Android (версія 1.25071.155 або новіша). Після цього функціональність поступово активується.

Процес налаштування може бути складним. Іноді доводиться кілька разів вийти й увійти у свій обліковий запис, перезавантажити обидва пристрої, а також вручну активувати опції доступу в параметрах Windows:

Параметри > Bluetooth та пристрої > Мобільні пристрої > Дозволити цьому ПК доступ до мобільного пристрою.

Після цього стане активною кнопка «Керування пристроями», де потрібно знову авторизуватися у своєму обліковому записі Microsoft.

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Microsoft обіцяє, що новим користувачам буде простіше. Можна буде налаштувати Link to Windows, навіть не торкаючись комп’ютера. Застосунок запитує дозволи лише тоді, коли це справді потрібно.

Хоча нова версія Link to Windows стала зручнішою, вона досі поступається Lenovo Smart Connect — подібному рішенню від Lenovo. У ньому можна передавати файли без інтернету, синхронізувати шпалери на пристроях, транслювати застосунки, дублювати екран, користуватись крос-пристроєвим пошуком і навіть керувати смартфоном за допомогою миші або тачпада від ПК. Це можливо завдяки тісній інтеграції Lenovo та Motorola.

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Джерело: windowslatest, microsoft

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