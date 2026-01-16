Новини Софт 16.01.2026 comment views icon

Windows App "забув" як входити в систему після січневого оновлення ОС

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Depositphotos

Windows App “забув”, як входити в систему після патча безпеки від 13 січня 2026 року. Проблема зачепила підключення до Azure Virtual Desktop і Windows 365.

Через збій застосунок, який запустили у 2024 році, не проходить аутентифікацію. Під час спроби підключитися Windows App просить облікові дані, але одразу видає помилку. Microsoft підтвердила, що оновлення може викликати “помилки запиту облікових даних при підключенні до віддаленого робочого столу через Windows App”.

“Розслідування та виправлення помилок тривають із залученням команд Azure Virtual Desktop та Windows Update”, — кажуть у компанії.

Збій здається масовий. За даними компанії, проблема торкнулася всіх підтримуваних версій операційних систем: від Windows 10 Enterprise LTSC 2016 до 11 25H2, а також Server 2019–2025.

Поки що Microsoft пропонує тимчасові обхідні варіанти. Наприклад, можна видалити січневе оновлення, скористатися клієнтом віддаленого робочого столу або працювати через вебверсію застосунку. Проте це тимчасові заходи, а не повноцінне розв’язання проблеми.

“Та сама проблема з KB5073455: видалення оновлення й перезавантаження виправляє роботу Windows App. Але, звісно, апдейт знову намагається встановитися”, — написав один з користувачів.

Microsoft обіцяє випустити позапланове оновлення найближчими днями. Однак точні дати компанія не навела. Нагадаємо, що нещодавно оновлення Windows 11 відправило “в нокаут” Dev Kit на Snapdragon X Elite ARM64.

Джерело: The Register

