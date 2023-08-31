X (Twitter) дозволив приховувати лайки – тим, хто за це заплатив

Нова можливість платного рівня в X (раніше Twitter Blue) дозволяє приховати вподобання на ваших публікаціях – для цього необхідно вимкнути відображення опції в налаштуваннях.
«Лайки у вашому профілі будуть видні лише вам. Хронологія ваших вподобань також буде прихована від X API. Ваші індивідуальні оцінки «Подобається» все одно будуть відображатися в публікаціях», — йдеться в описі до функції.
Twitter/X added the option to hide likes for premium users pic.twitter.com/fjbNKA9qoI
— Dexerto (@Dexerto) August 30, 2023
Раніше X дозволив платним користувачам приховати те, що раніше називалось позначкою верифікації — ймовірно, щоб уникнути насмішок.
- У липні Ілон Маск взявся за ребрендинг Twitter на X – програму «для всього», схожу на китайський WeChat. Були анонсовані платіжні функції у застосунку та виключно «темна тема», однак зміни торкнулися поки лише логотипу, назви соцмережі та вивіски на штаб-квартирі в Сан-Франциско (з останньою виникають проблеми – спочатку Маску зняти стару назву завадила поліція, а згодом оштрафували за занадто мерехтливу нову вивіску і примусили її зняти).
- Суперечливий ребрендинг також спричинив тимчасове блокування сайту в Індонезії відповідно до законів країни про заборону порнографії та азартних ігор, а сам Ілон взявся відбирати унікальні акаунти у користувачів – зокрема у @x та @music (без попередження та винагороди).
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