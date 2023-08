X (Twitter) дозволив приховувати лайки – тим, хто за це заплатив

Нова можливість платного рівня в X (раніше Twitter Blue) дозволяє приховати вподобання на ваших публікаціях – для цього необхідно вимкнути відображення опції в налаштуваннях.

Twitter/X added the option to hide likes for premium users pic.twitter.com/fjbNKA9qoI

— Dexerto (@Dexerto) August 30, 2023