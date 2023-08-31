Новини Софт 31.08.2023 о 14:07

X (Twitter) дозволив приховувати лайки – тим, хто за це заплатив

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Нова можливість платного рівня в X (раніше Twitter Blue) дозволяє приховати вподобання на ваших публікаціях – для цього необхідно вимкнути відображення опції в налаштуваннях.

«Лайки у вашому профілі будуть видні лише вам. Хронологія ваших вподобань також буде прихована від X API. Ваші індивідуальні оцінки «Подобається» все одно будуть відображатися в публікаціях», — йдеться в описі до функції.

Раніше X дозволив платним користувачам приховати те, що раніше називалось позначкою верифікації — ймовірно, щоб уникнути насмішок.

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