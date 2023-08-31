X (Twitter) дозволив приховувати лайки – тим, хто за це заплатив

Нова можливість платного рівня в X (раніше Twitter Blue) дозволяє приховати вподобання на ваших публікаціях – для цього необхідно вимкнути відображення опції в налаштуваннях.

«Лайки у вашому профілі будуть видні лише вам. Хронологія ваших вподобань також буде прихована від X API. Ваші індивідуальні оцінки «Подобається» все одно будуть відображатися в публікаціях», — йдеться в описі до функції.

Twitter/X added the option to hide likes for premium users pic.twitter.com/fjbNKA9qoI — Dexerto (@Dexerto) August 30, 2023

Раніше X дозволив платним користувачам приховати те, що раніше називалось позначкою верифікації — ймовірно, щоб уникнути насмішок.