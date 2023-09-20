Новини Ігри 20.09.2023 о 09:38

Філ Спенсер про масштабний витік Xbox: «Відтоді багато змінилося; ми поділимося планами, коли будемо готові»

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Юрій Орос

Автор новин

Керівник Xbox Філ Спенсер надіслав листа співробітникам Microsoft з причини судового слухання Microsoft з FTC (Федеральна торгова комісія) через потенційне придбання Activision Blizzard та супутніх витоків документів, оскільки матеріали суду є публічними. Інформації стало відомо чимало: Microsoft планує нове покоління Xbox у 2028 році, Xbox Series X у циліндричному корпусі й новий геймпад у 2024-му та ймовірні дати виходу The Elder Scrolls VI та ігор Bethesda й id Software загалом.

У тексті Спенсер робить акцент на тому, що плани були створені кілька років тому й могли змінитися, передає The Verge. Філу явно не подобаються події та цікавість суспільства до непублічних даних Xbox. Дещо схоже він повідомив у своєму твіті, додавши, що вони поділяться «реальною інформацією, коли будуть готові».

Повний текст листа Філа Спенсера до співробітників Microsoft

Команда,

Сьогодні було ненавмисно розголошено кілька документів, поданих у судовому процесі, пов’язаному з нашою пропозицією щодо придбання Activision Blizzard. Я знаю, що це розчаровує, навіть попри те, що багатьом документам вже понад рік, а наші плани змінилися.

Я також знаю, що ми всі дуже серйозно ставимося до конфіденційності наших планів та інформації наших партнерів. Очевидно, що цей витік не відповідає нашим очікуванням. Ми зробимо висновки з того, що сталося, і будемо кращими в майбутньому. Ми всі вкладаємо неймовірну кількість пристрасті та енергії в нашу роботу, і ми ніколи не хотіли б, щоб ця важка праця була доступна для громадськості. Однак, нас чекає ще багато цікавого, і коли будемо готові, ми поділимося реальними планами з нашими гравцями.

На завершення, я ціную всю роботу, яку ви вкладаєте в Team Xbox, щоб здивувати й порадувати наших гравців. Найближчими днями та тижнями зосередьмось на тому, що ми можемо контролювати: підтриманню приголомшливого успіху Starfield, майбутньому запуску неймовірної та доступної Forza Motorsport, а також продовжуватимемо створювати ігри, сервіси та пристрої, якими зможуть насолоджуватися мільйони гравців.

Філ

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