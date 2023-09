Філ Спенсер про масштабний витік Xbox: «Відтоді багато змінилося; ми поділимося планами, коли будемо готові»

Керівник Xbox Філ Спенсер надіслав листа співробітникам Microsoft з причини судового слухання Microsoft з FTC (Федеральна торгова комісія) через потенційне придбання Activision Blizzard та супутніх витоків документів, оскільки матеріали суду є публічними. Інформації стало відомо чимало: Microsoft планує нове покоління Xbox у 2028 році, Xbox Series X у циліндричному корпусі й новий геймпад у 2024-му та ймовірні дати виходу The Elder Scrolls VI та ігор Bethesda й id Software загалом.

У тексті Спенсер робить акцент на тому, що плани були створені кілька років тому й могли змінитися, передає The Verge. Філу явно не подобаються події та цікавість суспільства до непублічних даних Xbox. Дещо схоже він повідомив у своєму твіті, додавши, що вони поділяться «реальною інформацією, коли будуть готові».

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023