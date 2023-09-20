Філ Спенсер про масштабний витік Xbox: «Відтоді багато змінилося; ми поділимося планами, коли будемо готові»

Керівник Xbox Філ Спенсер надіслав листа співробітникам Microsoft з причини судового слухання Microsoft з FTC (Федеральна торгова комісія) через потенційне придбання Activision Blizzard та супутніх витоків документів, оскільки матеріали суду є публічними. Інформації стало відомо чимало: Microsoft планує нове покоління Xbox у 2028 році, Xbox Series X у циліндричному корпусі й новий геймпад у 2024-му та ймовірні дати виходу The Elder Scrolls VI та ігор Bethesda й id Software загалом.
У тексті Спенсер робить акцент на тому, що плани були створені кілька років тому й могли змінитися, передає The Verge. Філу явно не подобаються події та цікавість суспільства до непублічних даних Xbox. Дещо схоже він повідомив у своєму твіті, додавши, що вони поділяться «реальною інформацією, коли будуть готові».
We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.
— Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023
Повний текст листа Філа Спенсера до співробітників Microsoft
Команда,
Сьогодні було ненавмисно розголошено кілька документів, поданих у судовому процесі, пов’язаному з нашою пропозицією щодо придбання Activision Blizzard. Я знаю, що це розчаровує, навіть попри те, що багатьом документам вже понад рік, а наші плани змінилися.
Я також знаю, що ми всі дуже серйозно ставимося до конфіденційності наших планів та інформації наших партнерів. Очевидно, що цей витік не відповідає нашим очікуванням. Ми зробимо висновки з того, що сталося, і будемо кращими в майбутньому. Ми всі вкладаємо неймовірну кількість пристрасті та енергії в нашу роботу, і ми ніколи не хотіли б, щоб ця важка праця була доступна для громадськості. Однак, нас чекає ще багато цікавого, і коли будемо готові, ми поділимося реальними планами з нашими гравцями.
На завершення, я ціную всю роботу, яку ви вкладаєте в Team Xbox, щоб здивувати й порадувати наших гравців. Найближчими днями та тижнями зосередьмось на тому, що ми можемо контролювати: підтриманню приголомшливого успіху Starfield, майбутньому запуску неймовірної та доступної Forza Motorsport, а також продовжуватимемо створювати ігри, сервіси та пристрої, якими зможуть насолоджуватися мільйони гравців.
Філ