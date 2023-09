Microsoft планує нове покоління Xbox у 2028 році — і знову розглядає гібридну модель

Судовий розгляд між Microsoft і Федеральною торговою комісією (FTC) продовжує розкривати цікаві факти щодо планів компанії з Редмонда. Ми вже знаємо, що довгоочікувана гра The Elder Scrolls VI вийде не раніше 2026 року на ПК та Xbox – тобто через 15 років після попередньої частини. Крім того, з’явилася інформація про плани Microsoft щодо випуску ігрової консолі Xbox наступного покоління.

Судячи з усього, споживачам слід очікувати появи наступної версії Xbox не раніше 2028 року. Це не точні терміни, а скоріше внутрішній орієнтир компанії. Про цю дату стало відомо із стенограми внутрішнього засідання керівників Microsoft, яке проходило у травні 2022 року. На цій зустрічі генеральний директор Сатья Наделла говорить про «план на 2028 рік» і запитує присутніх, чи вартий цей план того, щоб дотримуватися єдиної основної цільової платформи для розробників. Стенограму оприлюднили у рамках судового розгляду FTC проти Microsoft.

Слід зазначити, що ці плани ще можуть змінитися, проте зараз вони служать певним орієнтиром. Якщо Microsoft дійсно має намір випустити ігрову консоль наступного покоління лише у 2028 році, це зробить цикл консолі нинішнього покоління одним із найтриваліших.

Ще один цікавий вислів про консолі Xbox наступного покоління зробив корпоративний віцепрезидент Microsoft Кевін Геммілл. Як випливає зі стенограми зустрічі, компанія має намір «бути ще гнучкішою в майбутньому з поколінням 10, але також надати творцям можливість скористатися унікальними апаратними можливостями». Це може говорити про те, що Microsoft може випустити більше версій Xbox або зробити відмінності між версіями більш суттєвими.

Interesting titbit from Microsoft’s FTC emails. In April 2022 they forecast Series S/X sales split to be 65/35, in actuality Series S made up 75% of sales! 😳 This may have been fueled by SX shortages, but shows Series S will stay key focus irrespective of hardware discrepancies. pic.twitter.com/5NiaKRRFe3

