Xiaomi Pad 6S Pro, Watch 2, Watch S3 та Band 8 Pro: вийшли глобальні версії гаджетів. Найдешевший – €70

Одночасно із презентацією глобальних версій смартфонів Xiaomi 14 та 14 Ultra китайська компанія також представила кілька інших мобільних пристроїв.

Xiaomi Pad 6S Pro

Планшет Xiaomi Pad 6S Pro вийшов на глобальні ринки разом зі смартфонами. Він пропонує 12,4-дюймовий IPS дисплей з 12-бітню матрицею, роздільною здатністю 3048×2032 пікселів, підтримкою частоти оновлення 144 Гц, HDR10, Dolby Vision та піковою яскравістю 900 ніт. Пристрій має процесор Snapdragon 8 Gen 2, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті, 256 або 512 ГБ вбудованого сховища. Місткість акумулятора складає 10000 мАгод. Підтримується швидка зарядка потужністю 120 Вт. В планшеті доступно відразу 6 динаміків. Ціна Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 починається з позначки €700. На додачу до цього пристрою можна купити клавіатуру (€170) та стилус (€100).

Xiaomi Watch 2

Розумний годинник Xiaomi Watch 2 виконаний в алюмінієвому корпусі та має рейтинг водонепроникності 5 ATM. Пристрій обладнаний AMOLED-дисплеєм діагоналлю 1,43 дюйма з роздільною здатністю 466×466 пікселів. В годиннику доступні процесор Snapdragon W5+ Gen 1, сенсори для моніторингу пульсу та SpO2, а також модуль GPS. Пристрій працює під управлінням Wear OS. Ціна Xiaomi Watch 2 становить €200.

Xiaomi Watch S3

Також на глобальний ринок вийшов розумний годинник Xiaomi Watch S3. Попри загальну схожість з Xiaomi Watch 2 та Watch 2 Pro, ця модель не використовує Google Wear OS, а заснована на платформі HyperOS, отже для неї недоступні застосунки, які можна було б завантажити для розширення функціональних можливостей. Годинник виконаний в алюмінієвому корпусі, має 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 466×466 пікселів. Тут також є сенсори для вимірювання пульсу та SpO2, а от модуль GPS відсутній. Ціна Xiaomi Watch S3 становить €150.

Xiaomi Band 8 Pro

Також на глобальний ринок виходить фітнес-трекер Band 8 Pro. У порівнянні з попередником ця модель отримала більший 1,74-дюймовий AMOLED-дисплей з вищими показниками яскравості та роздільної здатності. Також повідомляється про захист від води 5 ATM, наявність сенсорів для визначення пульсу та SpO2, модулів GPS та NFC. Автономність досягає 14 діб від одного заряду. Рекомендована роздрібна ціна Xiaomi Band 8 Pro становить €70.

Джерело: gsmarena

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