Перший погляд на Xiaomi 14T на 14T Pro, ціни та технічні характеристики

У TikTok з’явилося коротке відео, яке демонструє смартфони Xiaomi 14T і 14T Pro. Оригінальне відео дуже швидко видалили, проте збереглися скриншоти..

Видно, що серія Xiaomi 14T наслідує мову дизайну попередників, але вигляд блоку камери здається простішим. Три об’єктиви та спалах розташовані на квадратному острівці з закругленими кутами — все дуже лаконічно.

Важко сказати з фотографій, але схоже, що 14T Pro має плаский дизайн задньої частини та бічної рамки. Оздоблення має вигляд матового скла з особливим блискучим покриттям. Втім, скло варіанту не Pro здається вигнутим. Також непросто визначити розміри, але відомо, що обидва телефони мають однаковий дисплей.

У серпні стали відомі характеристики Xiaomi 14T і 14T Pro. 14T працюватиме на базі процесора MediaTek Dimensity 8300 Ultra, а Pro отримає Dimensity 9300+. Смартфони очікуються наприкінці вересня, у той час, як перші телефони на Dimensity 9400 вийдуть у жовтні.

Телефони запропонують у трьох кольорах: Titanium Black, Titanium Grey та Titanium Blue. Навряд у смартфонах середнього діапазону цін буде справжній титан, але точно про це не відомо.

Обидва смартфони отримують 6,67” AMOLED-екран з частотою 144 Гц, роздільною здатністю 1220×2712 та піковою яскравістю 4000 ніт. 14T отримає 1/1,56” основну камеру з сенсором Sony IMX906, 50 МП телефото з 2,6х оптичним зумом та 4х «оптичним еквівалентом» цифрового, а також 12 МП ультраширококутну камеру з кутом огляду 120 градусів. Pro матиме більшу основну камеру 1/1,31″ із сенсором Light Fusion 900 із 2х оптичним еквівалентом і такими ж іншими камерами. Обидва телефони мають 32 МП камеру для селфі та акумулятор на 5000 мАг. Вони також Вони також мають Wi-Fi 7 та Android 14 з коробки.

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Xiaomi 14T має розміри 160,5 x 75,1 x 7,8 мм і важить 195 г, тоді як 14T Pro — 160,4 x 75,1 x 8,39 мм і 209 г. Xiaomi 14T з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувачем очікується за ціною €649, 14T Pro з 12 ГБ / 512 ГБ коштуватиме €899.

Джерело: GSMArena

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