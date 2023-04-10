Xiaomi представила окуляри MIJIA Smart Audio Glasses — з мікрофонами, динаміками, шумозаглушенням, захистом від підслуховування та об’ємним звуком

Незвичайне рішення для відтворення звуку через Bluetooth випустила Xiaomi. Окуляри MIJIA Smart Audio Glasses оснащені функціями шумозаглушення та подвійного захисту від небажаного підслуховування. Динаміки є відкритими – одночасно можна чути навколишній звук. Компанія обіцяє до 22 години автономної роботи пристрою.

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Окуляри мають подвійний захист від підслуховування, шумозаглушення під час розмови, підтримують об’ємний звук та підключення двох пристроїв. Алгоритм шумозаглушення використовує штучного інтелекту при роботі з обома мікрофонами. ШІ посилює звук під час виклику, відновлює тембр та забезпечує стабільний і чистий голосовий зв’язок.

Окуляри дуже легкі – їхня вага складає всього 38,1 г, корпус захищений від вологи та пилу за стандартом IP54. Сенсорні панелі управління, що розташовані по обидва боки, мають розмір 30 мм та підтримують довге натискання. Працює пошук окулярів та відстеження надягання. Батарея забезпечує до 7 год безперервної розмови, 10 год безперервного прослуховування музики та до 22 годин роботи від батареї.

MIJIA Smart Audio Glasses з 12 по 26 квітня будуть доступні для краудфандингу, їх можна буде замовити за 799 юанів (~ $116). На вибір доступно 5 варіантів оправ.

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Джерело: GizmoChina