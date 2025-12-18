Новини Пристрої 18.12.2025 comment views icon

Вийшли глобальні Xiaomi Redmi Note 15 та Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц і до 200 Мп

Xiaomi представила глобальні Redmi Note 15 та Note 15 Pro+: характеристики й ціни

Xiaomi представила глобальну лінійку Redmi Note 15. Базова модель пропонується у двох версіях — Redmi Note 15 4G та Redmi Note 15 5G. І ще за межі Китая вийшла модель Redmi Note 15 Pro+.

Redmi Note 15

Зовні смартфони Redmi Note 15 4G та 5G майже не відрізняються. У них однаковий дизайн, ідентичні екрани та блоки камер. Обидві версії отримали вигнуті 6,77-дюймові AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою локальною яскравістю 3200 ніт. Оптичний сканер відбитків пальців вбудований у дисплей.

Як і китайська версія, Redmi Note 15 5G працює на процесорі Snapdragon 6 Gen 3 і пропонується з 6, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем місткістю 128, 256 або 512 ГБ. Версія Redmi Note 15 4G оснащена чипом MediaTek Helio G100-Ultra та має конфігурації з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті і тим самим обсягом сховища.

Вийшли глобальні Xiaomi Redmi Note 15 та Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц і до 200 Мп

Камери в обох моделей майже однакові. Основний модуль — 108 Мп із сенсором Samsung ISOCELL HM9 та оптичною стабілізацією. У версії 5G є 8 Мп ультраширококутна камера, тоді як 4G обмежується 2 Мп датчиком глибини. Фронтальна камера в обох випадках 20-мегапіксельна.

Відмінності проявляються в акумуляторах. Redmi Note 15 4G отримав батарею місткістю 6000 мА·год та підтримку швидкого заряджання потужністю 33 Вт. Версія Note 15 5G має батарею місткістю 5520 мА·год з кремній-вуглецевим анодом та підтримує швидшу зарядку потужністю 45 Вт. Обидві моделі працюють на HyperOS 2.0 на базі Android 15. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартами IP64 у 4G та IP66 у 5G.

Вийшли глобальні Xiaomi Redmi Note 15 та Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц і до 200 Мп

Передзамовлення на новинки очікуються з 5 січня з наступними цінами:

  • Redmi Note 15 (6/128 ГБ) стартує з €229
  • Redmi Note 15 5G (6/128 ГБ) — від €279.

Redmi Note 15 Pro+

Глобальна версія Redmi Note 15 Pro+ суттєво відрізняється від китайського брата. Це найбільше помітно в батареї та камерах.

Вийшли глобальні Xiaomi Redmi Note 15 та Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц і до 200 Мп

Смартфон оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2772×1280 пікселів, частотою 120 Гц та яскравістю 3200 ніт. Захист екрана забезпечує скло Gorilla Glass Victus 2. Пристрій містить процесор Snapdragon 7s Gen 4, 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та вбуване сховище місткістю 256 або 512 ГБ.

Замість 50 Мп основної камери, яка доступна в китайській версії, тут використовується 200 Мп камера HPE з внутрішнім 2× та 4× зумом, підтримкою п’яти фокусних відстаней від 23 до 92 мм. Телефото-модуль прибрали, залишивши 8 Мп ультраширококутну камеру. Фронтальна камера — 32 Мп.

Акумулятор (Si/C) у міжнародної версії має місткість 6500 мА·год. Новинка підтримує швидке заряджання потужністю 100 Вт та реверсивне заряджання потужністю 22,5 Вт. Для порівняння, китайська модель має 7000 мА·год і 90 Вт потужності.

Вийшли глобальні Xiaomi Redmi Note 15 та Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц і до 200 Мп

Серед додаткових можливостей — захист IP66/IP68/IP69/IP69K, eSIM, NFC, Bluetooth 5.4, стереодинаміки з Dolby Atmos, підтримка Offline Communication та модуль Xiaomi Surge T1S для покращеного зв’язку.

Ціна Redmi Note 15 Pro+ становить €499 за конфігурацію 8/256 ГБ та €549 за версію 12/512 ГБ. Передзамовлення стартують 5 січня.

Джерело: gsmarena 1, 2

