Xiaomi представила Redmi Note 14 Pro+, 14 Pro та 14 5G — великі зміни у всьому, окрім екранів

Нова серія Xiaomi Redmi складається з трьох моделей: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G та Note 14 5G. Але майже напевно згодом з’являться ще.

Серія отримала оновлення дисплеїв, процесорів та камер. Redmi Note 14 Pro+ 5G став першим смартфоном з Snapdragon 7s Gen 3. Телефони отримали Xiaomi HyperOS на базі Android 14.

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Флагман серії має 6,67” OLED-екран з загнутими краями, роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. Дисплей має пікову яскравість 3000 ніт, 1920 Гц ШІМ та 2560 Гц сенсор. Він пропонує до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та 512 ГБ накопичувач даних UFS 3.1. телефон отримав акумулятор на 6200 мАг зі швидкою зарядкою 90 Вт. Додатково встановлений чип покращення сигналу Xiaomi T1.

Блок камер містить 50 МП основну камеру з оптичною стабілізацією, 8 МП ультраширококутний об’єктив та 50 МП телефотокамеру з 2,5-кратним збільшенням та стабілізацією.

На передній панелі є 20 МП для селфі. Екран захищений склом Gorilla Glass Victus 2, на задні панелі — Gorilla Glass 7i. Смартфон захищений від пилу та води за стандартом IP69 / IP68 / IP66.

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Зміни: Redmi Note 14 Pro+ отримав радикально більший акумулятор порівняно з 5000 мАг у 13-го, але швидкість заряджання зменшилася зі 120 Вт до 90 Вт. MediaTek Dimensity 7200 Ultra замінено на Snapdragon 7s Gen 2. Телевік — 50 МП замість 2 МП. 200 МП основна камера замінена на 50 МП.

Redmi Note 14 Pro 5G

Цей телефон має багато спільного зі старшою моделлю: характеристики дисплея, захист від води та пилу. Однак він працює на процесорі Dimensity 7300 Ultra та отримав до 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x, накопичувач до 512 ГБ створений за стандартом UFS 2.2.

Місткість акумулятора Redmi Note 14 Pro 5G становить 5500 мАг, він підтримує заряджання від 45 Вт. Телефон оснащений основною камерою 50 МП з OIS, ультраширококутним об’єктивом на 8 МП та макрокамерою 2 МП.

Зміни: Redmi Note 14 Pro має такий самий розмір дисплея, як і Note 13 Pro, включно з частотою оновлення. Попередник мав процесор Snapdragon 7s Gen 2. У Note 14 Pro основна 200 МП камера замінена на 50 МП. Надширококутний об’єктив оновлено до 12 МП.

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Note 14 Pro має акумулятор місткістю 5500 мАг порівняно з 5100 мАг у попередника. Швидкість заряджання зменшилася з 67 Вт до 45 Вт.

Redmi Note 14 5G

Найбільш недорогий смартфон серії отримав 6,67” плаский OLED-екран з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц (пікова яскравість 2100 ніт, захист очей SGS, PW Dimming 2160 Гц, сертифікат TUv Rheinland). Він оснащений процесором Dimensity 7025 Ultra, до 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x та до 256 ГБ накопичувачем UFS 2.2.

Акумулятор місткістю 5110 мАг підтримує зарядку 45 Вт. З камер є 50 МП з OIS, макро на 2 МП та селфі-камера 16 МП. Ця модель має захист IP64 та Gorilla Glass 5.

Зміни: Redmi Note 14 5G отримав новий процесор замість Dimensity 6080 у попередника. Батарея збільшилася до 5110 мАг порівняно з 5000 мАг. Швидкість заряджання покращено з 33 Вт до 45 Вт. Основна камера на 108 МП у Note 13 5G замінена на 50 МП.

Redmi Note 14 Pro+ 5G коштує в Китаї від $270, Note 14 Pro 5G — від $200, Note 14 5G — від $170. Телефони для європейського ринку, які з’являться пізніше, як завжди, можуть відрізнятися.

Джерела: GSMArena, 91mobiles, TheTechOutlook

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