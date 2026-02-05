Xiaomi випустить MFT-камеру, що кріпиться до смартфонів магнітом, — інсайдер

Смартфон Xiaomi 15 із зовнішньою камерою Micro Four Thirds / androidheadlines

Схоже, Xiaomi робить серйозний крок у бік справжньої модульності смартфонів. Компанія готується до масового виробництва магнітної модульної камери для телефонів, яку вперше показала як концепт на MWC 2025. За наявною інформацією, система вже перебуває на етапі планування серійного випуску й може з’явитися на ринку у 2026 році.





Модульна камера Xiaomi створена з метою поєднати якість знімків бездзеркальних камер із зручністю смартфона. На відміну від телефотоконвертерів, що кріпляться до камери смартфона (як у Oppo та Vivo), Xiaomi використовує інший підхід. В основі системи — кастомний сенсор формату Micro Four Thirds. Це значно більший фізичний сенсор, ніж ті, які використовують навіть найдорожчі флагманські смартфони. Камера кріпиться до задньої панелі сумісного смартфона за допомогою магнітного кільця, фактично перетворюючи телефон на повноцінний інструмент для серйозної мобільної фотографії.

Прототип камери, який демонструвала Xiaomi, оснащений об’єктивом з еквівалентною фокусною відстанню 35 мм і світлосилою f/1.4. Для фотографів це універсальний варіант, який добре підходить як для вуличної зйомки, так і для портретів. При цьому модуль не має власної батареї: він живиться від смартфона та використовує його обчислювальні ресурси. Користувачу достатньо просто закріпити камеру — жодних кабелів або додаткових аксесуарів.

Ключовою особливістю системи стала не лише оптика, а й спосіб передавання даних. Xiaomi використовує власну технологію оптичного з’єднання під назвою LaserLink. Вона забезпечує швидкість передавання даних до 10 Гбіт/с, чого достатньо для миттєвої передачі незжатих RAW-файлів без втрат якості прямо на процесор смартфона.





Завдяки такій швидкості телефон сприймає зовнішній модуль як вбудовану камеру. Смартфон у реальному часі застосовує власні алгоритми обробки зображень, включно з ШІ-алгоритмами, шумозаглушенням і HDR. Результатом стає так званий “суперцифровий негатив” із динамічним діапазоном близько 16 кроків експозиції.

Перехід від лабораторного прототипу до серійного продукту потребує розв’язання інженерних питань, зокрема захисту від води та забезпечення довговічності відкритих контактів. Те, що Xiaomi вже планує масове виробництво, свідчить про наявність практичних рішень для цих проблем.

Поки що невідомо, які саме смартфони підтримуватимуть модуль. Очікується, що це може бути майбутній флагман серії Ultra або експериментальна лінійка MIX. Під час першої демонстрації Xiaomi використовувала кастомний смартфон Xiaomi 15.

Джерело: androidheadlines