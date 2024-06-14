XPeng показала зображення електромобіля Mona M03 із запасом ходу 500 км та ціною €25,7 тис

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Китайський виробник електромобілів XPeng представив перші офіційні зображення та назву своєї довгоочікуваної нової моделі – XPeng Mona M03. Цей компактний електричний седан є першою моделлю в новій серії XPeng Mona (Made Of New AI), створеній у співпраці з гігантом автотранспорту Didi Global. Це буде доволі доступний електромобіль з ціною близько €25,7 тис.

Модель Mona M03 виконана в стилі фастбек дизайну, вона відрізняється підкресленим T-подібними фарами та задніми ліхтарями. Незважаючи на відсутність датчика LiDAR на даху, очікується, що автомобіль буде оснащений передовою архітектурою XPeng Fuyao, що включає XNGP (XPeng Navigation Guided Pilot) і електронну архітектуру X-EEA3.0. Ці функції зосереджені на можливостях інтелектуального водіння.

Як очікується, M03 працює від акумуляторів BYD, який обіцяє запас ходу понад 500 км на одному заряді. Це досить суттєвий показник як для доступного електромобіля. Виробництво цієї моделі відбуватиметься на заводі XPeng в Чжаоцін в провінції Гуандун, Китай, разом з XPeng P7. Компанія підтвердила, що пробне виробництво вже почалося, офіційний запуск і постачання очікуються в третьому кварталі цього року.

XPeng спочатку планувала запустити Mona як суббренд, але згодом уточнила, що це буде нова серія під брендом XPeng. Це рішення могло б оптимізувати маркетингові зусилля компанії та підвищити впізнаваність бренду XPeng на ринку електромобілів.

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Джерело: arenaev

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