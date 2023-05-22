xrOS — функції та програми, які Apple готує для операційної системи AR-гарнітури Reality Pro

Очікується, що Apple анонсує довгоочікувану гарнітуру змішаної реальності Reality Pro на WWDC у червні, та разом з фактичним апаратним забезпеченням представить базову програмну платформу продукту. xrOS стане першою великою операційної системою, яку компанія випустить після watchOS для Apple Watch.

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Що означає назва xrOS?

Як повідомляє Bloomberg, Apple початково називала програмне забезпечення для своєї гарнітури realityOS, однак наприкінці минулого року назву змінили на xrOS. Вважається, що xrOS розшифровується як «‎extended reality» (розширена реальність), що узгоджується з цілями Apple «‎повністю не відрізати людей від зовнішнього світу». Наприклад, сама гарнітура Reality Pro буде обладнана камерами для того, щоб користувачі змогли бачити світ навколо себе.

Напередодні анонсу Apple зареєструвала різні торгові марки для xrOS і все ще існує ймовірність, що компанія обере щось на кшталт «realityOS», але поки все вказує на те, що xrOS буде остаточним вибором.

Особливості xrOS

За допомогою xrOS користувачі та розробники гарнітури Reality Pro взаємодіятимуть із пристроєм. Подібно до того, як iOS працює на iPhone, а macOS — на Mac, xrOS — це те, що буде працювати з довгоочікуваною гарнітурою від Apple.

Для першої версії гарнітури Reality Pro та програмного забезпечення xrOS Apple має кілька функцій. Bloomberg, зокрема, повідомляв, що вони включатимуть ігри, перегляд спортивних змагань, телешоу та фільмів, програми для фітнесу та медитації тощо.

Щодо того, як користувачі взаємодіятимуть з гарнітурою – то тут Apple в основному зосередилась на голосовому введенні через Siri, а також підтримці інтерфейсу за допомогою iPhone, iPad або Mac поблизу. Однак голосовий помічник компанії був предметом суперечок всередині компанії – команда, що працювала над гарнітурою Apple, нібито була «‎дуже розчарована» Siri й думала про «створення альтернативних методів» для керування Reality Pro за допомогою голосу.

Apple також планує дозволити користувачам гарнітур Reality Pro отримувати доступ до існуючих програм iPad через інтерфейс xrOS, навіть якщо розробники спеціально не адаптували утиліти для роботи у віртуальній реальності. xrOS зможе взаємодіяти з macOS і Reality Pro можна буде використовувати як екран для вашого ноутбука чи комп’ютера та взаємодіяти з ним за допомогою традиційного трекпада або миші та клавіатури.

Згідно з The Information, xrOS дасть можливість будь-кому легко створювати AR-застосунки, що схоже на функції, які вже пропонують гарнітури від Meta (гарнітури Quest, наприклад, мають додаток під назвою Horizon Worlds, який дозволяє створювати 3D-середовище без програмування).

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Повідомляється, що Apple також розробила нову версію FaceTime для гарнітури, яка «реалістично відображатиме обличчя та все тіло користувача у віртуальній реальності».

Пристрій дозволить користувачам перемикатися між режимами AR і VR при використанні перемикача в стилі Digital Crown, що також стане ключовим аспектом програмного забезпечення xrOS.

Решта функцій для xrOS, за чутками, включають:

Функції для здоров’я та самопочуття;

Ігри;

Книги та оповідання;

Версії VR-програм для Safari, Photos, Mail, Messages, App Store, Apple TV тощо;

Імерсивне відео та аудіо, включаючи Dolby Atmos тощо;

Функція, створена для того, щоб користувачі Reality Pro відчували себе так, ніби вони дивляться фільм на спеціальному екрані в іншому світі, наприклад в «пустелі чи відкритому космосі»;

Продуктивні функції, такі як Keynote, Pages і Numbers

Коли представлять?

XrOS анонсують на WWDC 5 червня разом із самою гарнітурою Reality Pro та оновленнями для існуючих програмних платформ, таких як iOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10 тощо. Слід пам’ятати, що Apple представить лише першу версію xrOS і може швидко змінити досвід, отримавши відгуки від широкої громадськості.