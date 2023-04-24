Гарнітура змішаної реальності Apple Reality отримає зовнішній акумулятор на магнітному кабелі — Марк Гурман

Марк Гурман з Bloobberg поділився новими деталями про роз’єми та джерело живлення гарнітури змішаної реальності Apple Reality. Чотири місяці тому він повідомляв, що пристрій отримає зовнішній акумулятор. Зараз стало відомо, що на його борту буде роз’єм USB-C для передачі даних та “новий пропрієтарний роз’єм для зарядки” – який, схоже, буде магнітним. Гарнітуру Reality буде представлено ​​на WWDC 2023.

Курс Літній IT-табір для дітей. Відправити свою квіточку на канікули мрії . Забронювати місце

Опис батареї нагадує рішення для заряджання MagSafe для iPhone. Згадується кабель з круглим наконечником, що входить до комплекту постачання. Він кріпиться до гарнітури за допомогою магніту. Кріплення кабелю фіксується поворотом після приєднання.

Сам зовнішній акумулятор має розмір як iPhone та нагадує батарею MagSafe для нього. За допомогою комплектного кабелю він забезпечує до двох годин автономної роботи гарнітури. Щоб зарядити акумулятор, використовується кабель USB-C, який можна підключати до адаптера живлення MacBook Pro.

Марк Гурман припускає, що за окрему плату будуть доступні акумулятори більшої місткості. Також йому здається, що такий громіздкий спосіб підключення живлення не сподобається користувачам (напрошується старий жарт про батарейку у валізі). З іншого боку, сама гарнітура Reality справді стане легшою.