Подібний до iOS інтерфейс та повноцінні аватари у FaceTime — Bloomberg про особливості AR/VR гарнітури Apple

Довгоочікувана гарнітура змішаної реальності від Apple — це амбітна спроба компанії створити 3D-версію операційної системи iPhone із системами відстеження очей і рук, які могли б виділити технологію серед продуктів конкурентів. Пристрій вартістю приблизно $3000 доларів, який з’явиться пізніше цього року під імовірною назвою Reality Pro, матиме новий підхід до віртуальних зустрічей та імерсивного відео, щоб потрясти індустрію VR, де зараз домінує Meta Platforms Inc.

Apple виходить на невизначений ринок із продуктом преміумкласу. Група технологічного розвитку компанії, яка нараховує понад 1000 осіб, витратила на цей проєкт понад сім років, і компанія розраховує, що він стане новим джерелом доходу, особливо враховуючи, що цього року зростання продажів призупиниться.

Але віртуальна реальність виявилася проблемою для найбільших титанів технологій. Хоча за деякими прогнозами до кінця десятиліття галузь перевищить $100 мільярдів, гарнітури все ще вважаються нішевими продуктами — і Meta втратила мільярди на своїх зусиллях.

Мета Apple — представити щось нове. За словами людей, знайомих із продуктом, можливості відстеження очей і рук стануть головною перевагою пристрою. Його основні функції включатимуть передові відеоконференції та кімнати для нарад на основі FaceTime. Гарнітура також зможе відображати імерсивний відеоконтент, служити зовнішнім дисплеєм для підключеного Mac і дублювати багато функцій iPhone та iPad.

Гарнітура матиме кілька зовнішніх камер, які можуть аналізувати рух рук користувача, а також датчики в корпусі гаджета для зчитування очей. Це дозволить користувачеві керувати пристроєм, дивлячись на елемент на екрані — будь то кнопка, піктограма програми чи елемент у списку — щоб вибрати його.

Для активації завдання користувач має просто звести великий і вказівний пальці — без необхідності щось тримати. Цей підхід відрізняється від інших гарнітур, які зазвичай покладаються на ручний контролер.

Як і остання гарнітура Meta, пристрій Apple використовуватиме як віртуальну, так і доповнену реальність. За допомогою віртуальної реальності користувачі бачать зображення та вміст в окулярах. З іншого боку, доповнена реальність накладає цифровий вміст на зображення реального світу.

Гарнітура матиме два дисплеї з надвисокою роздільною здатністю, розроблені спільно з Sony, для роботи з віртуальною реальністю та набором зовнішніх камер для забезпечення наскрізного режиму AR. Це означає, що користувачі бачитимуть реальний світ через камери, розташовані на гарнітурі. Apple запропонує користувачам окулярів для зору спеціальні лінзи, які розташовуються в самому корпусі.

Пристрій матиме Digital Crown, коліщатко як в Apple Watch, яке дозволятиме перемикатися між VR і AR. Apple очікує, що це дуже виділятиме продукт серед інших.

Програмне забезпечення FaceTime реалістично відобразить обличчя та все тіло користувача у віртуальній реальності. Ці аватари дозволять двом людям — кожному із гарнітурою Apple — спілкуватися з ефектом присутності. Технологія відрізняється від віртуальних кімнат для зустрічей на гарнітурі Meta, яка створює аватар користувача, більш схожий на мультфільм.

Через величезну обчислювальну потужність, необхідну для цієї функції, гарнітура підтримуватиме лише реалістичні аватари під час відеочатів сам на сам. Це все ще дозволить проводити сеанси FaceTime з кількома людьми, але додаткові користувачі відображатимуться у вигляді піктограми або Memoji — налаштованих емодзі Apple.

Apple планує представити пристрій вже цієї весни, хоча графік все ще може змінитися. Це дозволить компанії обговорити продукт на щорічній конференції для розробників програмного забезпечення в червні, а потім випустити його пізніше цього року. Деякі функції все ще можуть бути скасовані або змінені, кажуть джерела Bloomberg.

Компанія може розпочати раннє виробництво пристрою в Китаї вже в лютому, і розглядає можливість запуску продукту для початку лише в США. Очікується, що ціна також обмежить привабливість продукту, і Apple вже працює над дешевшою версією — яка буде випущена наприкінці 2024 або на початку 2025 року — та коштуватиме ближче до $1500.

Apple розраховує продати близько мільйона одиниць своєї нової гарнітури за перший рік. Це можна порівняти з більш ніж 200 мільйонами одиниць iPhone, найбільшого заробітку компанії з Купертіно. Однак компанія не планує одразу отримати прибуток від початкової версії — навіть за високої ціни — що свідчить про те, що Apple має довгострокові плани на платформу.

Головною функцією нового пристрою буде перегляд відео з ефектом занурення. Apple обговорювала розробку VR-контенту для платформи з десятком медіапартнерів, включаючи Walt Disney Co. і Dolby Laboratories Inc. Сам технічний гігант працює над оновленням власних матеріалів Apple TV+ для роботи з гарнітурою. У 2020 році Apple придбала стримінгову компанію NextVR з метою створення спортивного контенту у VR.

Apple планує, що в гарнітурі буде спеціальна функція перегляду відео, яка створить у глядачів відчуття, ніби вони дивляться фільм на гігантському екрані в іншому середовищі, наприклад у пустелі чи відкритому космосі. Однак динаміки гарнітури можуть не впоратися, тож користувачам потрібно буде носити навушники AirPods, щоб отримати повний просторовий звук — ефект об’ємного звучання.

Пристрій також матиме функції для продуктивності, включаючи можливість слугувати зовнішнім монітором для Mac. Завдяки цій функції користувачі зможуть бачити дисплей свого комп’ютера у віртуальній реальності, але при цьому керувати ним за допомогою трекпада або миші та фізичної клавіатури.

Операційна система гарнітури, яка називається xrOS, матиме багато тих самих функцій, що й iPhone та iPad, але в 3D-середовищі. Це включає веббраузер Safari, фотографії, пошту, повідомлення та програму календаря. Вона також матиме програми для сервісів компанії, наприклад App Store для встановлення стороннього програмного забезпечення, Apple TV+, музику та подкасти. Компанія також працює над функціями відстеження стану здоров’я.

Досвід має бути знайомим користувачам Apple. Коли вони надягають гарнітуру, основний інтерфейс буде майже ідентичним інтерфейсу iPhone та iPad, показуючи головний екран із сіткою піктограм, які можна реорганізовувати. Користувачі зможуть закріплювати такі віджети, як погода, зустрічі в календарі, електронна пошта та показники фондового ринку, серед піктограм своїх програм.

Коли користувачам потрібно ввести текст, вони можуть скористатися голосовим помічником Siri або клавіатурою iPhone, Mac або iPad. Однак, на відміну від Apple Watch, iPhone для роботи не потрібен. Компанія розробляє технологію, яка дозволить користувачам друкувати в повітрі руками, але така функція навряд чи буде готова до першого запуску.

Очікується, що ігри стануть популярною пропозицією від сторонніх розробників. У 2017 році компанія випустила ARKit та інші інструменти, щоб допомогти розробникам підготувати досвід доповненої реальності на iPhone. Це надало основу для програмістів для створення програм, ігор і сервісів для гарнітури.

Пристрій Apple включатиме варіацію чипа M2, який є в останніх Mac, а також спеціальний процесор для роботи з графікою та змішаною реальністю. Цей другий чип називатиметься Reality Processor, відповідно до заявок на товарні знаки, поданих технологічним гігантом.

Але створення достатньо потужних процесорів викликало ще одну проблему: пристрій перегрівався, коли перебував на обличчі користувача. Щоб розв’язати цю проблему, Apple вирішила зробити зовнішній акумулятор, який лежить у кишені користувача та підключається за допомогою кабелю. Ще одна зміна — це включення вентилятора охолодження, як на висококласних Mac.

Гарнітура може працювати близько двох годин від однієї батареї, як і продукти конкурентів. Проте батарея велика: розміром приблизно як два iPhone 14 Pro Max, покладених один на одного, або приблизно 15,2 см у висоту та 1,27 завтовшки. З усім тим, деякі внутрішні прототипи для розробки програмного забезпечення все-таки мають вбудований акумулятор і заряджаються через USB-C.

Meta, навпаки, розміщує свої батареї на задній панелі гарнітури таким чином, що допомагає збалансувати пристрій на голові людини. Підхід Apple зрештою може виявитися менш зручним для користувачів, особливо якщо вони дивляться фільм у гарнітурі. Деякі тестувальники скаржилися, що продукт був громіздким.

Відносно короткий час автономної роботи — приблизно на 20 годин менше, ніж в останнього MacBook Pro від Apple — може створити інші проблеми. Якщо користувачі хочуть годинами дивитися фільми або грати, їм доведеться придбати кілька батарей та часто їх міняти.

Apple визнала ці виклики всередині компанії та намагалася встановити реалістичні очікування щодо продукту. Однією з переваг пристрою, на думку компанії, є те, що він може спонукати клієнтів відвідувати роздрібні магазини Apple — для того, щоб випробувати продукт та заодно придбати інший пристрій, наприклад iPad або AirPods.

Початкова гарнітура буде зроблена з алюмінію та скла — і нагадуватиме навушники AirPods Max від Apple за $550. Продукт матиме вигнутий екран на передній панелі, динаміки з боків та спеціальну “пов’язку”, яка допомагатиме розташувати пристрій на голові. Це відрізнятиме продукт від здебільшого пластикового дизайну конкурентів, які зазвичай “прив’язують” пристрій до користувача кількома ремінцями.

Системи відстеження очей та рук можуть стати найбільш оригінальними елементами гарнітури. Apple любить додавати новаторський інтерфейс, який відрізняє її продукти від конкурентів: в iPod це було коліщатко, в iPhone та iPad — мультисенсорний підхід, а в Apple Watch — Digital Crown. Тепер компанія сподівається, що завдяки науково-фантастичному інтерфейсу гарнітури її останній продукт також стане лідером.

Джерело: Bloomberg