"Я — найкраща реклама": у трейлері серіалу "Краса" Ештон Кутчер рекламує чудо-препарат, що вбиває моделей
Серіал "Краса" / Ештон Кутчер

Ви хотіли коли-небудь стати гарнішою версією себе? У трейлері серіалу жахів “Краса” Ештон Кутчер рекламує чудо-препарат, що робить людей красивими без зусиль. Але ніхто не казав без наслідків.

Атмосфера боді-горору явно натхнена “Субстанцією”, різкою хвилею популярності “Оземпіку” та наслідків для здоров’я. Ролик починається з промови героя Кутчера на яхті, який представляє себе як обличчя нового продукту.

“Я — найкраща реклама найгарячішого нового суперпрепарату, який робить вас красивими без зусиль”, — промовляє персонаж.

Проте гучні обіцянки зіткнулися з реальністю: у цього препарату є наслідки, від яких неможливо відмахнутися. Агенти ФБР Купер Медсен (Еван Пітерс) та Джордан Беннетт (Ребекка Голл) прибувають до Парижа й поступово розплутують справу. Вони дізнаються, як щось перетворює звичайних людей на зразки “фізичної досконалості”, але ці зміни мають фатальну ціну.

"Я — найкраща реклама": у трейлері серіалу "Краса" Ештон Кутчер рекламує чудо-препарат, що вбиває моделей
Агенти ФБР у серіалі “Краса”

Сліди ведуть до персонажа Кутчера — тіньового технологічного мільярдера на прізвисько “Корпорація”. Саме він стоїть за препаратом під назвою “Краса” і готовий піти на все, щоб захистити свою трильйонну імперію. Для цього він випускає свого “Вбивцю”, якого грає Ентоні Рамос.

"Я — найкраща реклама": у трейлері серіалу "Краса" Ештон Кутчер рекламує чудо-препарат, що вбиває моделей
Ті самі наслідки після “чудо-препарату”

Паралельно в історію втягується аутсайдер Джеремі (Джеремі Поуп), який шукає своє місце у світі, що стрімко котиться в хаос. Події розгортаються одразу в кількох містах: Парижі, Венеції, Римі та Нью-Йорку. Всюди агенти намагаються зупинити загрозу, здатну змінити майбутнє людства.

Серіал “Краса” створили Райан Мерфі та Меттью Ходжсон на однойменній серії коміксів Джеремі Хауна та Джейсона А. Херлі. Історія розгортається у світі моди, де міжнародні супермоделі починають помирати жахливими та загадковими способами.

У серіалі також з’являються Белла Хадід, Ізабелла Росселліні, Бен Платт, Джессіка Александер та Вінсент Д’Онофріо. Виробництвом займається 20th Television.

Прем’єра серіалу “Краса” відбудеться 21 січня. У день запуску вийдуть одразу три епізоди.

Джерело: DeadLine

